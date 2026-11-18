La renuncia de Emiliano Rolón Fernández al cargo de fiscal general del Estado, formalizada el día de ayer ante el presidente Pedro Alliana en medio del juicio político impulsado en la Cámara de Diputados, no cierra el capítulo. Lo abre.

Durante más de tres años y medio (desde marzo de 2023) Rolón ocupó la cúspide del Ministerio Público con la pose del doctor en Ciencias Jurídicas y profesor universitario de la UNA –el mismo que hablaba de “derecho a la defensa, igualdad ante la justicia”–, pero lo que el cargo exigía no eran disertaciones sobre derecho procesal, sino proactividad, celeridad y eficiencia.

Entregó lo contrario: demoras, excusas, selectividad y una institucionalidad que, ante el poder, permaneció paralizada.

El caso más emblemático sigue siendo el crimen del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en Cartagena. Mientras en Colombia avanzó con condenas a los autores materiales, en Paraguay, la búsqueda del autor moral quedó en el limbo. Rolón, en 2024, declaró que “ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica”.

La frase burlesca, que pretendía aludir a la falta de tecnología y recursos, se convirtió en símbolo de resignación. Mientras el crimen organizado “vuela”, la Fiscalía paraguaya se presentaba a sí misma como en la “época de las señales de humo”.

Familiares de Pecci reclamaron acceso y voluntad real; las respuestas solo fueron justificaciones y reservas. Delegar o invocar a Mandrake no era dirigir la persecución penal: era abdicar. Incluso si eso significaba dar el mensaje de impunidad tanto al crimen organizado como a los pocos fiscales que querían luchar contra él.

Esa misma lógica se repitió con Santiago Peña. La denuncia de 2025 por enriquecimiento ilícito, lavado, tráfico de influencias y administración en provecho propio –que señalaba un crecimiento patrimonial del 1.603% y vínculos con el grupo Ueno– permaneció siete meses sin asignación fiscal efectiva.

Rolón chutó la pelota a la Contraloría. Mientras tanto, se reunía en Mburuvicha Róga para –supuestamente– gestionar más presupuesto institucional, comprometiendo la apariencia de independencia frente a un denunciado.

Los “sobres del poder” denunciados por Luz Maribel Candado, que habló de al menos dos sobres con unos US$ 100.000 cada uno, fueron minimizados en 2025 como “dimes y diretes” sin “claridad”. Existían chats, fotos y testimonios pero para Rolón todo seguía siendo insuficiente.

Solo después de la destitución de Santiago Peña la Fiscalía comenzó a usar esos elementos. La evidencia se perdió o se dejó perder adrede. En la mansión de San Bernardino, los allanamientos tardíos encontraron una bóveda oculta vacía. El celular del expresidente no se incautó de inmediato. Rolón –siempre con excusas– alegó sobrecarga y falta de recursos. El resultado fue tiempo perdido y oportunidades evaporadas.

En el caso Ueno Bank –la crisis político-financiera de mayor magnitud reciente, que llevó a la destitución y detención del Presidente y al procesamiento de decenas de personas–, la conducción fue señalada como deficiente. Demoras en diligencias clave, tratos diferenciados y falta de aseguramiento oportuno de pruebas “adornaron” el ocaso de su gestión.

El libelo acusatorio presentado por diputados de la oposición y disidentes detalla cuatro cargos principales: conducción deficiente de la investigación Ueno, retención de la denuncia de enriquecimiento, inacción ante los sobres del poder y debilitamiento del Laboratorio Forense. Además, apunta a posibles hechos punibles, incluida la frustración u obstrucción de la persecución penal.

Ese libelo no puede archivarse en un cajón. Describe conductas que, una vez que Rolón dejó el cargo, quedan al alcance de la autonomía de los fiscales para conducir una investigación penal.

A esto se suman las deudas crónicas. Las irregularidades de los bonos del cuestionado exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, denuncias contra figuras ligadas a A Ultranza y otros casos emblemáticos que llegaron al renunciante fiscal general con un dossier de causas cajoneadas y salieron igual o peor. Ningún caso importante tuvo andamiento bajo la gestión de Emiliano Rolón. Calentó silla en la Fiscalía sin consecuencia alguna.

La pose académica no compensó la ausencia de resultados.

Ahora, fuera del Ministerio Público, Rolón y algunos de su entorno familiar enfrentan el escrutinio que el cargo les había blindado. Se denunciaron vínculos del estudio jurídico de uno de sus hijos con abogados que representan a directivos de Itti, empresa del Grupo Vázquez investigada en el marco de Ueno. Se denunció también que otros parientes fueron ubicados en cargos de Itaipú y el Poder Judicial tras su asunción.

El libelo y las denuncias públicas no son meros reproches políticos: señalan posibles delitos en el ejercicio del cargo. Los fiscales tienen ahora autonomía para investigar a Rolón y a su hijo por todo lo denunciado, especialmente la obstrucción. La sociedad no está representada por Mandrake ni por excusas presupuestarias. Está representada por el deber constitucional de perseguir los hechos punibles a todos por igual.

Rolón prometió justicia “sin distinción” y combatir la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, entregó selectividad y demora. Su renuncia evita el juicio político, pero no borra sus antecedentes.

Que los fiscales actúen con la proactividad que él no tuvo. Que no pongan reparos para investigar a su exjefe si así amerita el caso. Que el libelo no duerma. Que la cátedra de derecho procesal quede en la universidad y la persecución penal, por fin, en la Fiscalía. La impunidad no se disuelve con una nota de renuncia. Se combate investigando a quienes la permitieron.