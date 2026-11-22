Según la Cadena de Noticias por Cable CNN Brasil, la parte paraguaya –administradora exclusiva de dichos fondos– ignoró una Instrucción de Procedimiento de la binacional, vigente desde 2016, que exigía una experiencia bancaria mínima de cinco años en el mercado paraguayo para recibir tales depósitos.

La desatinada decisión de ignorar tal procedimiento le costó posteriormente, como era de esperar, el cargo al director general paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún. Ya habían sido destituidos el director financiero Rafael Lara, así como los consejeros Carlos Fernández Valdovinos y Claudia Centurión. Las renuncias de sus pares Roberto Moreno y Javier Giménez fueron aceptadas. Desde luego, puede deducirse que la decisión de colocar los fondos en Ueno Bank respondió a sus estrechos vínculos con el hoy procesado y detenido expresidente. Es cierto que la Dirección Ejecutiva, integrada por miembros de ambos países, habilitó a Ueno Bank para operar con Itaipú Binacional, pero la decisión de entregarle fondos habría sido exclusivamente paraguaya.

El caso en cuestión vuelve a evidenciar la inadmisible discrecionalidad del director general y de los miembros paraguayos de la Dirección Ejecutiva y del Consejo de Administración, reflejada también en el manejo de las licitaciones públicas y en la asignación de los “gastos sociales”, no incluidos en el Presupuesto nacional. La entidad escapa a los exámenes de la Contraloría General de la República, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de la Secretaría de la Función Pública, lo que la convierte en un coto de caza muy anhelado. Quienes ingresan allí para cobrar altos sueldos no necesitan ser idóneos, sino generalmente estar afiliados a la ANR, según se desprende de lo dicho a sus funcionarios por Santiago Peña, en 2023.

Itaipú Binacional no debe seguir administrando fondos públicos a su antojo. Se espera que deje de ser un feudo de los Zacarías Irún y que su nuevo director general paraguayo, el ingeniero electricista Hugo Zárate, “compadre” de Javier Zacarías Irún –hermano de Justo– priorice las cuestiones técnicas sobre las político-partidarias, aparte de esforzarse por recuperar los cuantiosos fondos entregados irregularmente a lo que parece una criminal asociación público-privada.

Entretanto, es necesario que el Ministerio Público también se ocupe de Justo Zacarías Irún y de los exconsejeros antes referidos, lo que no sería fácil, pues no se han hecho públicas las actas que permitan conocer el voto de los decisores. Habrá que evitar la impunidad: las renuncias y las destituciones no bastan. Los responsables del gravísimo daño causado en el marco de una confabulación sin precedentes deben conocer el rigor de las normas penales. No debe llamar a engaño que el 7 de noviembre, una vez estallado el escándalo, Itaipú Binacional haya presentado una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank por la comisión de varios delitos, que no hubieran sido cometidos si se hubiera respetado la citada Instrucción de Procedimiento: es muy probable que haya sido ignorada por motivos inconfesables.

El considerable daño causado al país, en más de un sentido, exige abocarse con denuedo al intento de al menos mitigarlo, lo que demandará mucho tiempo. De hecho, Itaipú Binacional es una suerte de Estado dentro de otro, cuyas acciones y omisiones repercuten sobre este. Sus máximas autoridades actúan también al margen del Congreso, razón de más para que la ciudadanía le preste mucha atención.

Lo ocurrido en el caso de Ueno Bank debe servir para que las autoridades competentes dirijan su mirada hacia la entidad hidroeléctrica mencionada, para que el imperio de las leyes paraguayas rijan efectivamente en ella, como se debe, y dejen de ser eludidas bajo el discutido manto de la binacionalidad, un marco propicio para las fechorías.