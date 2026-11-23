El nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, dijo que tiene la misión de que la banca matriz “recupere lo más rápido posible su credibilidad y reputación nacional e internacional”. En tal sentido, sería necesario reforzar las normas sobre el “amiguismo”, los préstamos bancarios a empresas vinculadas y los conflictos de intereses. Las mismas fueron flexibilizadas en 2023, con un “resultado catastrófico: eso debemos corregir urgentemente”, a decir del nuevo titular de la banca matriz. Ciertamente, ello permitió que Carlos Carvallo Spalding –jefe de la financiera del Grupo Vázquez– sea nombrado presidente del BCP en septiembre de ese mismo año. Es de destacar que la grave situación que reconoce el nuevo titular de la banca matriz no ha afectado la solidez del resto del sistema bancario en general.

Fuentes oficiales intentaron calmar las aguas, sosteniendo que la crisis desatada no influiría en la actividad económica. Por de pronto, el crecimiento económico del 5,5%, previsto antes de la catástrofe, ya sería inalcanzable. Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) reportó una merma del 40% en las ventas, en tanto que la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings colocó la calificación crediticia del país “en revisión negativa”.

El gran responsable del descalabro fue el presunto jefe de una asociación criminal, como calificó el Ministerio Público al presidente de la República destituido, que acogía en Mburuvicha Róga a visitantes que presuntamente dejaban allí sobres con dinero, según se supo en septiembre de 2025: uno de ellos era Miguel Vázquez, en cuyo “holding” Santiago Peña había tenido acciones hasta marzo de ese año.

Más allá de las tasas de crecimiento y de inflación actuales, que podrían disminuir y aumentar, respectivamente, así como de la credibilidad del país ante organismos internacionales, se plantea la cuestión del saqueo mayúsculo, perpetrado al parecer con la participación del jefe del Poder Ejecutivo. Las primeras medidas de Pedro Alliana apuntarían a restaurar la confianza de la población y de los agentes económicos en la buena marcha del país. Para que ello ocurra, es indispensable no solo que desde el Gobierno y el Congreso se den muestras de que los conflictos de intereses y el amiguismo son evitados mediante normativas más rigurosas con vigencia efectiva, sino también que el Ministerio Público y el Poder Judicial apliquen la ley penal a los autores, cómplices y encubridores del saqueo perpetrado.

El buen desempeño económico del país también depende de que los jerarcas estatales no se confabulen con los sinvergüenzas de entidades privadas para esquilmar a la población y a las entidades públicas. Habrá que atender esta trágica experiencia para tratar de revertir el recelo surgido en la ciudadanía y en los inversores extranjeros. En última instancia, se delinquió contra todo el país, desde la más alta esfera gubernativa.

Por de pronto, quien hasta hace unos días estuvo en el Palacio de López para desgracia de la república, deja la lección de que los buenos modales y los títulos no son un antídoto contra la corrupción desaforada: hace falta algo más, como la convicción de que es repudiable valerse de un cargo público para robar y dejar robar, sin mucho disimulo. Un tecnócrata no es necesariamente mejor que un politicastro de la vieja escuela, si recurre a turbios manejos: también él puede ser un angurriento, aunque exhiba modales refinados.

La confianza duradera de los gobernados solo puede ser generada por una solvencia moral a toda prueba. Para infortunio del país, la de Santiago Peña resultó ser bastante precaria. Resta la esperanza de que a partir de 2028 los paraguayos no estén peor, esperándose que la dura experiencia haya sido asimilada. Para no volver a caer en las garras de un embaucador, habrá que informarse y prestar mucha atención en las urnas. La lección fue impartida a un alto costo, de modo que los electores tendrían que sacarle provecho, atendiendo también que el recluso de hoy no actuó solo, sino con el concurso de varios capitostes de la función pública.