Con toda elocuencia, el diputado Roberto González (ANR, Añetete) señaló que “el jefe del crimen organizado está preso, pero su gavilla sigue intacta y en libertad”. Obviamente, aludió, entre otras cosas, a las máximas autoridades de las entidades públicas que depositaron fondos en Ueno Bank y que hasta ahora permanecen en sus respectivos cargos, como si sus decisiones no hubieran acarreado un enorme perjuicio al país. Están en juego unos 888 millones de dólares confiados bajo el anterior Gobierno, incluidos recursos de ambas entidades binacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas ignora cuánto dinero podría recuperarse y cómo se cubrirá el eventual faltante.

El legislador citado exigió que los jerarcas en cuestión sean al menos destituidos y rindan cuentas de sus actuaciones, lo que parece razonable y no excluye que el Ministerio Público se ocupe de ellos para averiguar si obraron por propia iniciativa, respondiendo a un estímulo monetario del banco o a una sugerencia del hoy alto presidiario, encausado por lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y lavado de activos.

Un buen ejemplo de la eventual colusión entre el Grupo Vázquez y los decisores estatales es el caso de Carlos Fernández Valdovinos: el 28 de julio de 2025, siendo ministro de Economía y Finanzas, aprobó la colocación de fondos de la Caja Fiscal en Ueno Bank; el 31 de marzo de este año renunció al cargo, pero siguió integrando el Consejo de Administración de Itaipú Binacional; el 6 de agosto, según reveló la diputada Rocío Vallejo (PPQ), firmó un jugoso contrato de “consultoría estratégica” con el Grupo Vázquez; el 10 de noviembre, fue removido de la consejería por el nuevo jefe de Estado, Pedro Alliana.

No habría sido una mera coincidencia que el Grupo Vázquez haya empezado a captar fondos públicos en gran escala a partir del 15 de agosto de 2023, día en que el socio del conglomerado Santiago Peña llegó al Palacio de López. Un mes después, el Instituto de Previsión Social, presidido por Jorge Magno Brítez, le confío 9,6 millones de dólares; llegó a destinarle más de 516 millones de dólares, con el obvio acuerdo del Consejo de Administración, cuyos miembros de entonces también deben ser investigados.

La entidad previsional fue imitada por Petróleos Paraguayos (Petropar), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre otras entidades públicas. La última referida retiró de otros bancos 70.000 millones de guaraníes para depositarlos en Ueno Bank, apenas un mes antes de que el Banco Central iniciara el proceso de su “resolución”. El gerente administrativo y financiero del ente de telecomunicaciones, Germán Escurra, alegó lo siguiente: “Nosotros no podemos imaginar la situación de un banco privado”.

Y bien, ya hubo señales de alarma que deberían haber sido atendidas, como la nota del 3 de agosto de 2025, en la que este diario informó que Ueno Bank tenía un margen financiero del 15%, “el más bajo de todo el sistema”, según datos del propio Banco Central. El promedio del margen –la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros– era del 52%. Es muy probable que también quienes dirigían los órganos que entregaron fondos al banco de marras hayan cometido los delitos imputados a Santiago Peña, como el de “asociación criminal”. En todo caso, habrían incurrido al menos en el de negligencia culposa, de modo que el Ministerio Público debería ampliar su investigación y el Poder Ejecutivo apartar de sus cargos a quienes continúan enlodándolo.

Será difícil recuperar algún día todo el dinero defraudado. Por de pronto, urge al menos que no queden impunes quienes, desde un alto cargo público, han intervenido en el extraordinario saqueo. El codicioso Santiago Peña no habría actuado solo, ni mucho menos. Como los demás fueron partícipes necesarios, tienen que sufrir las consecuencias penales de sus actuaciones delictivas: no pueden invocar la “obediencia debida”, suponiendo que solo hayan respondido a indicaciones del Palacio de López. Desde luego, tampoco podrían aducir que solo quisieron complacer a su jefe, conociendo su calidad de exaccionista de Ueno Holding.

En suma, en la asociación criminal liderada por el exjefe de Estado, según la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, también habrían intervenido ciertos jerarcas del aparato estatal, que siguen al frente de sus respectivas instituciones. No pueden permanecer en sus cargos ni un minuto más.