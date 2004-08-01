A un año del Gobierno, la batalla está siendo ganada por los reaccionarios

De profesión plomero, Rodolfo Ortíz Bareiro, es presidente del Partido Socialista Paraguayo, un nucleamiento político fundado hace 10 años, tras desprenderse del Partido Comunista. En esta entrevista, Ortíz Bareiro hace una autocrítica en la que incluye a todos los grupos de izquierda, para explicar el fenómeno de su falta de crecimiento en el Paraguay. Define al sistema socioeconómico y político de "modelo semifeudal" que tiene postrado a la población desde hace décadas y concluye que la esperanza de transformación depositada en el presidente Nicanor Duarte Frutos se va esfumando a un año de su Gobierno.