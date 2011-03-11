Lilian Samaniego cerró anoche su campaña de la mano del empresario Horacio Cartes

Lilian Samaniego cerró su campaña de la mano de Horacio Cartes, un hombre que con su “sencillez compró el corazón de la gente”. Cartes, “responsablemente”, garantiza que el domingo ganarán. La lista para la Junta de Gobierno de la ANR encabezada por Lilian Samaniego cerró su campaña electoral de cara a las internas del domingo próximo en la seccional que la vio nacer y crecer en la militancia política, la 12, antiguo feudo de los Samaniego, en Asunción.En el patio de la seccional se concentraron unas cinco mil personas. “Estamos muy cansados”, nos comentó una operadora, porque “desde febrero del año pasado que no paramos”, recordando que apenas al salir de las elecciones municipales ya estaban embarcados en la elección de renovación partidaria. Al parecer la convocatoria dirigida, embutida en una seccional como la 12, se debe al hecho de que esta lista ha concentrado toda su maquinaria para el “Día D”, día en que Horacio Cartes, el precandidato a la presidencia de la República, “responsablemente” garantiza la victoria. Este cerró el acto luego del discurso de una Lilian mesurada, de hablar pausado; un poco cansada se la notaba y los párpados más hinchados. La precedió la ex precandidata presidencial Blanca Ovelar, presentándola como una mujer serena y de mucho coraje que en el “peor momento del partido” tomó la conducción y la sacó de su desazón por la derrota sufrida en las elecciones presidenciales del 20 de abril. Ha sido en general el eje del discurso en torno de Lilian, aunque el gran presente sin nombrárselo fue Luis Castiglioni.

La presencia de Castiglioni

“¿Cómo alguien que no votó por el Partido Colorado el 20 de abril quiere ser presidente de la ANR?”, cerró Cartes, que había sido presentado como una persona que por su “sencillez y humildad se compró el corazón de la gente”, tal vez en ese intento de recrear positivamente una idea arraigada sobre su política de bolsillo. Antes, Lilian ya había, como en la mayor parte de la campaña electoral, calificado de personalista a Castiglioni. La lista 2 jugó toda su artillería en esta historia de que Castiglioni habría votado en blanco el 20. Castiglioni, que denunciara ser víctima de un fraude en las internas presidenciales últimas, perdió la partida aquella vez contra Blanca Ovelar.

Compañeros de escena

Acompañaron en el escenario anoche en la seccional 12 a la dupla Lilian Samaniego-Horacio Cartes, el senador Juan Carlos Galaverna, Blas N. Riquelme, Diógenes Martínez, Bernardino Soto Estigarribia, Bernardino Cano Radil, la viuda de Martín Chiola, Papi Sanabria Cantero, Dani Durán, entre otros. Cartes, con un marcado sesgo de seguridad, dijo dos veces que el domingo van de ganador y pidió a sus correligionarios que no “caigan en provocaciones” porque luego del 13 “necesitaremos de todos”. Hace un año y un mes que comenzó su carrera presidencial, recordó, y ya se siente parte del “más hermoso partido” del mundo.