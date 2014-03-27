Teatreros, en una parodia frente al Panteón

El teatrero e intérprete Ángel “Pachín” Centurión, junto con su esposa Malena Bareiro, preparó una estatua que representaba a Cartes bien vestido, pero “decapitado”. Fue interpretado por Malena, también profesional del escenario de nuestro medio.

“Pachín” explicó que el “Cartes decapitado” es una advertencia del pueblo al primer mandatario. Manifestó que el Presidente está obrando contrariamente a lo que en su discurso proclama: “que defenderá los intereses del país”.

Malena y “Pachín” se inspiraron en las palabras de Cartes cuando defendía la ley de Alianza Público-Privada (APP). El Presidente trataba de explicar que no era una privatización, indicó.

“Si este presidente vende un solo ladrillo (del Estado), ofrezco mi cabeza en la plaza pública”... había dicho el primer mandatario el 27 de octubre de 2013, recordó “Pachín”.

El teatrero lamentó que el Presidente actúe a contramano del sentir popular, ya que la mayoría de las inversiones extranjeras serían especulativas a través de la APP.

También criticó a Cartes por dar preferencia a empresas extranjeras y recordó que el ejemplo de esto es la adjudicación del asfaltado de la Ruta VIII “Blas Garay” a una empresa coreana.

Los actores hicieron una presentación de una parodia contra el jefe de Estado en el Panteón de los Héroes.

Luego se dirigieron hacia la intersección de las avenidas Mariscal López y Perú, donde había una importante concentración de manifestantes. Después se sumaron a la marcha hacia la Plaza de Armas, frente a la sede del Congreso Nacional.