Cortes de la ANDE para este jueves: enterate qué zonas serán afectadas

La ANDE dio a conocer las zonas de la Región Metropolitana y Central en las que realizará cortes programados del suministro de energía eléctrica para mañana.

La zona 1 del Área Metropolitana, compuesta por la avenida San José del barrio San Juan de Limpio, el corte se realizará de 07:00 a 12:00, para el montaje de alivio de carga y sistematización de circuitos.

La zona 2, compuesta por Río Blanco desde Río Montelindo hasta Lima, Cnel. Brizuela desde Narciso R. Colmán hasta Río Acaray, Río Bermejo desde Río Blanco hasta Bonifacio Ovando, Narciso R. Colmán desde Cnel. Brizuela hasta Río Apa, Yukyry desde Río Blanco hasta Bonifacio Ovando del barrio Valle Apu’a II de Lambaré tendrá un corte de energía de 08:00 a 18:00 para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

La zona 3, compuesta por la calle Yegros desde Corrales hasta Nanawa, Cerro León desde Independencia Nacional hasta Iturbedel barrio Barrio Obrero de Asunción tendrá corte de energía eléctrica de 09:00 a 19:00 para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Lea más: ¿Por qué y cómo se concretará el vaciamiento de la ANDE?

La zona 4, compuesta por la calle Toba del barrio San Pablo de Asunción sufrirá un corte en el suministro de 08:30 a 18:00 para realizar el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona 5, compuesta por la calle Paso Medin, del barrio Remanso de Villa Elisa, tendrá corte en el suministro de 08:00 a 18:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

En la zona 6, compuesta por la calle Pedro Juan Caballero y Antonio Yegros del barrio Centro de Villa Elisa, se realizará un corte en el suministro de 08:00 a 18:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado y la sistematización de circuitos.

En la zona7, en las calles Sgto. Maidana entre 11 de Setiembre, Mujer Paraguaya, San Blas y Calle s/n del barrio Costa Salinares de Capiatá se realizará el corte del suministro de 08:30 a 18:30 para la adecuación de estructura de media tensión y cambio de poste.

Lea más: ANDE reporta aumento del consumo de energía eléctrica

Todos estos trabajos estarán a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución, según indican desde la estatal.

Cortes en Central

En la zona 1 de la región Central, que íntegra en la ciudad de Atyrá, a los barrios Rosa Mística, Villa Conavi, Asentamiento Santa Librada, Compañía Bernardino Caballero y parte de Compañía Comandante Ojeda de Tobatí, como también a la compañía Isla Guazú, Aparypy, también al asentamiento Coronillo de Emboscada y por último a la compañía de Isla Alta, Isla Yobái de Arroyos y Esteros y de Altos se realizará un corte programado de 03:00 a 05:00 para el trabajo de mantenimiento de la línea de transmisión 220kV

Este trabajo estará a cargo del departamento de manteamiento de Equipos de Trasmisión - GT/MET, sección de distribución San Bernardino: (0512) 232 307.

La zona 2, compuesta por el barrio Centro de Piribebuy, se realizará el corte de 07:00 a 17:00 para el cambio de conductores de media tensión a cargo de la Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución (DR/UA), sección de distribución Caacupé: (0511) 242237.

Lea más: ANDE: Consumo eléctrico crece 13,1% en el primer bimestre del 2026

La zona 3, compuestra por las compañías Valle Apua, Ypucú, Mbói Kuatia y parte de Tape Guazú de la ciudad de Caapucú, se realizará el corte de 14:00 a 17:00 para la readecuación de estructuras de MT Alimentador VAP1, a cargo de la Agencia Regional Paraguarí (DR/PAR), sección de distribución Caapucú: (0531) - 280-278.

Recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Para consultas por los servicios de la Región Metropolitana indican que se puede llamar al (021) 537331, mientras que para la Región Central el contacto es el (0531) - 280-278.

Otras consideraciones a tener en cuenta es que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.