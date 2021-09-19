Citas y hechos sobre la primavera

“Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera”. Alfonsina Storni (1892-1938) poeta y escritora suizo-argentina.

“Con la primavera

Viene una ansiedad

De pájaro preso

Que quiere volar”.

José Martí (1853-1895) poeta y político cubano.

“Doña Primavera

de manos gloriosas, haz

que por la vida derramemos rosas”.

Gabriela Mistral (1889-1957) poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena.

“El día abre los ojos y penetra en una primavera anticipada. Todo lo que mis manos tocan, vuela. Está lleno de pájaros el mundo”. Octavio Paz (1914 -1998) poeta, ensayista y diplomático mexicano.

Jóvenes en la historia

Ambiciosos, intrépidos, bellos y conquistadores. Tenían en común su corta edad y ese ímpetu de la juventud con la que lograron hazañas inspiradoras hasta nuestros días.

En los poemas épicos de la Ilíada, de Homero, sobre la guerra de Troya, sobresale entre los héroes Aquiles, quien, con solo 19 años, fue a combatir a Troya. Cuando nació, su madre quiso hacerlo inmortal, por lo que le sumergió en las aguas de la laguna Estigia. Lo tomó de los talones, que fue la única parte que quedó vulnerable. En combate era invencible, pero un flechazo en el talón, tras diez años de victorias acabó con su vida.

Hijo de Pipino el Breve, rey de los Francos, Carlomagno “Carlos el Grande”, al morir su padre en 768, con 26 años heredó el reino Franco. Fue nombrado luego rey de Italia y tras numerosas victorias, proclamado el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, era hijo de Filipo II. Desde niño fue preparado para ser un gran guerrero y gobernante por Aristóteles. Apenas tenía 20 años cuando su padre fue asesinado y asumió el poder. Consolidó las ciudades-estado griegas y conquistó el Imperio persa y Egipto ampliando su reino hasta el río Indo (actual India). Regresó a Babilonia donde falleció en el 323 a. C., a los 32 años. Unos creen que fue envenenado; otros, que murió de malaria.

El hijo mayor de Elisa Lynch y Francisco Solano López, Juan Francisco “Panchito” López Lynch, un adolescente de 15 años ejerció la comandancia del Estado Mayor de su padre, en Cerro Corá con los restos del gran ejército que alguna vez en febrero de 1864 se había reunido en Cerro León, Pirayú. “El gallardo coronel, hijo mayor del mariscal murió como un héroe”. Lanzó espada en mano, contra un grupo de enemigos que intentaba aprisionarle, pero él respondía: “Un coronel paraguayo no se rinde”.

Entre los jóvenes de nuestro tiempo, la Iglesia católica cuenta con un nuevo beato: un influencer cuyo cuerpo se muestra en zapatillas, jeans y suéter. Carlo Acutis, quien murió a los 15 años de leucemia el 12 de octubre de 2006, fue beatificado en 2020. Fue un gran divulgador de la fe con el uso de las nuevas tecnologías y un ejemplo de virtuosidad juvenil.

Fuentes: www.abc.com.py/ / Monte. Mary. 2021. Historia del Paraguay. / www.worldhistory.org/ / www.milenio.com/

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