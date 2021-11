Las formas de ver la ceguera

La dirección del unipersonal, interpretado por Carlitos Cañete, es de Paola Irún y la presentación en varias fechas a las 20:30 en la Sala La Correa.

Carlitos Cañete reconstruye, desarma y transversaliza su realidad como persona ciega, inmersa en la distopía que genera la verdadera inclusión, con la mirada en la dirección de Paola Irún.

“La idea de llevar a escena una poética teatral sobre la ceguera surgió hace un par de años, cuando comenzaba mi formación actoral. Le pregunté a Paola Irún, la directora de este viaje, qué le parecía el desafío de hacerlo juntos. Prácticamente, sin dudarlo, me dijo que sí; pero que el camino sería arduo para todas y todos los involucrados”, reflexiona el artista Carlitos Cañete sobre los inicios del planteamiento.

Lea más: Recientemente ciego: una historia en tres plataformas

Proyecto multiplataforma

Durante la pandemia, en la que el teatro quedó atrapado en pantallas, Enborrador experimentó en el diálogo entre lo teatral y lo audiovisual, sin que un medio sobrepase al otro. Siendo esta la primera experiencia presencial de la compañía luego de ese periodo, decidió separar nuevamente los lenguajes y presentar la misma historia desde tres perspectivas distintas. “Arrancamos pensando solo en el teatro, en esa presencialidad, en el momento único e irrepetible que implica cada función, pero sujetos a la coyuntura mundial, no podíamos desechar los otros canales (lo sonoro, lo audiovisual, lo virtual)”.

El proyecto adquirió fuerza cuando él, como usuario ciego, vivió en carne propia los rigores de una ciudad que no reunía condiciones de inclusión.

“¿Qué tan ciegos podemos llegar a ser?”, esgrime Carlitos sobre el proceso de creación.

“Entonces decidimos lanzar ‘Recientemente ciego’, desde tres plataformas: una bitácora literaria, donde se narran las vivencias del forastero que llega a un lugar desconocido. La isla de Tiflo, donde en la antigua Grecia todas y todos los ciegos eran desterrados a vivir en comunidad. Esta bitácora se puede leer y escuchar. Un cortometraje audiovisual de cómo llegue a esta isla, y la obra presencial donde se plantea que estamos en Tiflo, y todos y todas tenemos algún tipo de ceguera”, explica el actor, quien también desarrolló la dramaturgia del proyecto, junto con Paola Irún.

El desafío de los cambios

Cuenta que al adentrarse cada vez más en el proceso, las cosas cambiaron, así como muta todo en la vida. “Comprendí y sigo comprendiendo muchas cosas sobre el haber perdido un sentido; lo que implica: los recuerdos adquieren otro significado; las personas también. El lugar o los lugares por donde me muevo, nunca serán ya los mismos, pero en vez de quedarme estancado, dejando que el plano físico me devore por no verlo, decido enfrentarlo, con todas mis capacidades y potencialidades”, asegura el intérprete, que insiste en el uso de la palabra ciego, para referirse a esa condición suya, que “es solo una de las cosas que él es”.

Según Paola Irún, la forma de creación de Enborrador conlleva un trabajo minucioso de construcción y creación. “Llevamos casi todo el año trabajando. Me puse a pensar qué parte de esta historia necesito leer, qué otra parte necesito ver y escuchar cinematográficamente, y qué parte necesito estar presente conviviendo en el mismo espacio con el actor”, detalla.

Así nace este juego también con la percepción, las tres distintas perspectivas sobre una misma historia”, relata. “Recientemente ciego” es una obra artística que trasciende la ceguera: “Hablamos del valor de las capacidades que todas y todos tenemos, y que son diferentes para cada persona. No se trata de señalar lo negativo, no se trata de generar lástima, se trata de reivindicar una condición, una forma de ver las cosas… Incluso, desde la ironía y el humor. Y en ese camino estamos; es ese el camino que el arte y la oportunidad de hacerlo con grandes compañeros y compañeras me muestra todos los días, desde hace un tiempo”, finaliza Carlitos.

Para agendar

La obra se podrá disfrutar los días 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre a las 20:30, en la Sala La Correa (Gral. Díaz 1163 casi Hernandarias). El público, a través de una sola entrada, tendrá acceso a las tres plataformas, ingresando en el siguiente link https://linktr.ee/recientementeciego o llamando al teléfono (0982) 758-652.

mpalacios@abc.com.py