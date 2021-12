Esto sucedió

Aniversario del Buen Pastor

El 20 de diciembre de 1919 fue fundada la Casa del Buen Pastor. En 1969 celebró sus primeros 50 años “en cuyo transcurso ha evidenciado un notable progreso contribuyendo mucho al bien espiritual y material de miles de mujeres detenidas y chicas de reformatorio y preservación”, decía ABC Color. Por las bodas de oro hubo varias actividades, entre ellas tres días de misa (18, 19 y 20 de diciembre) “en sufragio de todos los difuntos bienhechores de la casa desde su fundación (...) y en acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios en estos cincuenta años de vida”.

Paraguayos llegan para las fiestas

Diciembre siempre es el mes de los reencuentros familiares. Hace 50 años la llegada de los compatriotas desde el exterior no era tan intensa y era toda una novedad. Por ejemplo, a mediados de diciembre de 1969 se publicó que un grupo de 37 paraguayos residentes en New York arribó en un jet de Aerolíneas Argentinas para pasar las fiestas de fin de año en el Paraguay. “El viaje se concretó por iniciativa del Centro Paraguayo de New York que preside el compatriota Eulogio Medina”, quien posó rodeado de los excursionistas y sus familiares en la vieja pista del aeropuerto.

Monseñor Ramón Bogarín Argaña

El 19 de diciembre de 1969 el recordado monseñor Ramón Bogarín Argaña asumió la presidencia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Nació en Ypacaraí el 30 de marzo de 1911. Hizo el bachillerato en el Colegio de San José y egresó en 1930, cumplido entonces el servicio militar obligatorio y habiendo sido suboficial de artillería. Más tarde estudió ingeniería en París y allí nació su vocación para el sacerdocio; efectuó luego estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, en filosofía, teología y derecho canónico. Se ordenó sacerdote en Roma, el 16 de abril de 1938, y regresó al Paraguay en 1939.

