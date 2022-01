Bondades de contar con una mascota en pandemia

Las mascotas son motivo de orgullo de sus dueños, tanto que algunos hasta les crean cuentas de redes sociales, donde tienen siempre un gran número de fans. Es que es difícil resistirse a la ternura de estos animales tan compatibles con los humanos. Sandra Ovelar es psicóloga educacional por la Universidad Católica de Asunción y realizó un posgrado en Educación y modificación de conductas caninas en Barcelona, España, en la Universidad de Barcelona, en conjunto con ACATH, y también tiene un masterado en Etología, enfocada a perros y gatos en Barcelona (España) por la Universidad Autónoma de Barcelona. Explica que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, los procesos mentales y cómo se relaciona en su entorno, mientras que la etología, por su parte, es la ciencia que estudia el comportamiento animal y se basa en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas comportamentales en los animales.

“La etología y la psicología van de la mano, se apoyan mutuamente. Mucho de lo que conocemos de conducta animal es a través de psicología humana”, comenta y añade que interiorizarse en psicología humana ayuda a entender las posibles causas de los problemas comportamentales y su posterior tratamiento.

La convivencia con perros influye positivamente en la vida de las personas, ya que son proveedores de apoyo emocional, dice, y agrega que tanto el humano como el perro forman un vínculo muy estrecho; varios estudios demuestran que la hormona de la oxitocina (hormona encargada de la felicidad y de los vínculos de apego) se ve aumentada al estar en presencia de uno con el otro.

Tiempo de calidad con la mascota

“Los perros de terapia, perros de alerta médica, perros de búsqueda y rescate, y todo tipo de perros de trabajo, desde hace muchos años, vienen a formar parte de nuestra vida cotidiana porque nos sirven de apoyo, teniendo la capacidad de percibir o anticiparse a situaciones que incluso los humanos no podríamos hacerlo sin ayuda de los canes”, sentencia.

Tanto las mascotas como sus tutores disfrutan de pasar el rato juntos. Actividades como jugar, pasear, hablarles con cariño, acariciar a la mascota, pasar más tiempo juntos, etc. fortalecen el vínculo entre ambos, aclara Ovelar.

“Antes de la pandemia, algunas mascotas estaban acostumbradas a estar solas una parte del día (cuando los tutores salían a trabajar) y se vieron de repente con sus dueños todo el día dentro de casa haciendo teletrabajo; esto en algunos casos fortaleció el vínculo entre ambos. En cambio, hay situaciones en las que después de varios meses, los tutores debían retornar a las oficinas y volver a dejar solos a sus perros, y los mismos empezaron a presentar problemas relacionados con la separación”, explica.

En algunos casos, al estar en casa más tiempo, los humanos notaron que sus mascotas presentaban problemas de comportamiento estando en el hogar con ellos y algunas personas buscaron opciones para mejorar el entorno de sus perros dentro de casa, porque se dieron cuenta de que sus canes no poseían un ambiente rico en estímulo y entonces optaron por enriquecer el ambiente para mejorar el bienestar de sus perros, ya que no podían salir a caminar con sus mascotas por las restricciones, dice la especialista.

“La situación sanitaria a nivel mundial durante este tiempo deja en evidencia la importancia de salir a dar paseos con el perro de forma diaria. Tanto el humano como el perro necesitan salir a caminar, tener contacto con el exterior, despejarse, relajarse, socializar, para luego volver a casa y continuar con las actividades cotidianas con buen estado de ánimo”, expresa.

Además del tiempo empleado a estar con las mascotas, la experta considera importante diferenciar la calidad de la atención que la persona emplea en su mascota más que en el tiempo en sí mismo. Por ejemplo, no es lo mismo pasar una hora de tiempo con el perro incluido paseo con el mismo, dejar que olfatee, acariciarlo, peinarlo, jugar con él, etc. comparado con una hora sentados ambos frente al televisor o llevarlo a hacer las compras.

Ovelar enfatiza que si el propietario saca diariamente al perro a dar paseos, lo deja explorar el entorno, juega con él, le ofrece oportunidades de socializar con otros animales y personas, y lo expone a varias situaciones cotidianas, esto contribuye indudablemente a mejorar el bienestar de la mascota y a fortalecer el vínculo humano-animal.

“Es muy diferente el caso de un perro que se pasa todo el día dentro de casa o en el jardín, al que no le ofrecen todo lo anteriormente citado y su única salida se da cuando el propietario debe llevarlo al veterinario; este perro es el que presenta mayores problemas conductuales porque no le brindamos lo necesario para suplir sus necesidades básicas”, dice.

Tener una mascota es una responsabilidad a largo plazo en la que se debe considerar el espacio del que se dispone en casa, la economía de la persona (veterinario, baños, vacunación, comida, juguetes, recreación), el tiempo que se le puede dedicar a la mascota (paseos, juegos, esparcimiento, etc.), si existe algún miembro en la familia que sufra de alergias u otras enfermedades, si existe algún miembro al que no le gusta o tiene miedo a los perros, si ya se cuenta con otra mascota, etc.

También es importante corroborar si en la familia existe un perro con problemas de agresividad y pedir asistencia a un especialista para ver las causas de la misma, ya que en estos casos es de riesgo la convivencia con niños pequeños, ancianos o personas con enfermedades que podrían empeorar el ataque o los podría afectar en mayor medida.

Además es bueno tener en cuenta que cada animal es distinto y con necesidades específicas; algunos tienen más energía que otros, y se deben tener herramientas para redirigir correctamente esa energía. “Un cachorro necesita más apoyo que una mascota adulta, al cachorro hay que tomarse el tiempo y tener paciencia para enseñarle las cosas, debe socializar con los de su misma y distinta especie y debemos exponerlo progresivamente a situaciones para que en un futuro no presente problemas de conducta”, concluye.

