Beneficios de la vitamina C de alta dosis

La vitamina C de alta dosis combate cánceres, virus, hongos, bacterias, enfermedades graves y eleva el sistema inmunológico al máximo, afirma el doctor Hernán Candia Román, PhD en Medicina Ortomolecular, Medicina Integrativa, Medicina Natural.

El galeno cita que la vitamina C surgió por primera vez como herramienta para el tratamiento de cáncer en la década de 1950, mediante estudios e investigaciones del Dr. Linus Pauling.

“Debido a que los pacientes de cáncer frecuentemente presentan una deficiencia de vitamina C (Hoffman, 1985; Riordan, et al., 2005), la suplementación con esta puede mejorar la función del sistema inmune y la salud y bienestar general del paciente. (Henson, et al., 1991). Cameron y Pauling observaron que el tratamiento con VCI (vitamina C inyectable) en pacientes con cáncer terminal seguido de una suplementación oral presentaban tiempos de supervivencia cuatro veces mayor que los no tratados”.

Alta dosis: por qué es tan importante

Hay que empezar por tener en cuenta que la vitamina C es esencial para la salud y para el sistema inmunológico, pero el cuerpo humano no produce su propia vitamina C, aclara. Esta vitamina es hidrosoluble, lo cual dificulta su absorción. “Según estudios, en los EE.UU. al 80% de la población le falta esta vitamina. Y en Paraguay me imagino que también estaremos por ahí”, comenta.

Si uno consumiera, por ejemplo, 1000 o 2000 mg de la vitamina, en forma de jugos puros, no sabemos cuánto el cuerpo es capaz de absorber, enfatiza. “Según el doctor Linus Pauling, se absorbe de un 20 a 30% si el organismo está bien”, por lo que es muy común la carencia de dicha vitamina.

Por otro lado, el sistema inmunológico es impactado por el estrés, una mala alimentación, exceso de café (que consume mucha vitamina C) y otros factores. Estas son algunas de las situaciones que hacen que el cuerpo presente siempre esta carencia de vitamina C, recalca.

Personas con tumores, leucemia, diabetes y otras afecciones son tratadas con vitamina C de alta dosis endovenosa. “Se hace un cóctel vitamínico y se envía por goteo en vena. Es un tratamiento que pueden hacerse todas las personas que tengan problemas del sistema inmunológico, problemas de alergias, bajas defensas, asma, entre otros”. El doctor también afirma que esta vitamina elimina la duplicación de células tumorales en el cuerpo, por lo que un tratamiento con este método es hasta 10 veces mejor que simplemente consumir la vitamina C.

Para una persona sana, que quiera asegurarse una buena ingesta de esta vitamina, el especialista recomienda el consumo de jugos puros sin azúcar, y con agua de la mejor calidad –alcalina, sin cloro–. Sugiere que se haga al menos en una cantidad de 1000 a 2000 mg para que el cuerpo absorba el 20 o 30% que tiene que absorber.

Cuando no se absorbe suficiente vitamina C bajan las defensas. ¿Y qué pasa cuando bajan las defensas del cuerpo? Entran virus, bacterias, hongos, parásitos, alergias a nuestro cuerpo, dice. Desde la clínica del Dr. Linus Pauling recomiendan por esto la aplicación vía endovenosa, lo cual debe ser hecho por un médico calificado, recalca. No tiene contraindicaciones, salvo para personas con problemas renales, asegura.

Algunos beneficios de la vitamina C de alta dosis. Por el Dr. Hernán Candia

· Estimula el sistema inmunológico, mejorando las defensas.

· Reduce el envejecimiento prematuro.

· Brinda apoyo a la salud de los huesos, dientes, encías, vasos sanguíneos.

· Actúa como un controlador del azúcar en el cuerpo y ayuda al hígado en la desintoxicación del mismo.

· Brinda actividad antiinflamatoria sistémica.

· Ayuda a mejorar la absorción orgánica del hierro.

· Elimina toxinas.

· Combate gripes, alergias, asma, bronquitis, etc.

· ¡Y mucho más!

