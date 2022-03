Las lecciones de Vaky

En 2017, Matthew Vaky y su esposa, Laura, vinieron a nuestro país a visitar a una amiga, profesora y directora de un instituto de inglés. Como ella sabía que Vaky enseña teatro, le puso en contacto con Agustín Núñez para dictar un taller de unas horas para jóvenes en su escuela de teatro.

“Como Stael notó mi entusiasmo e interés en compartir mi experiencia y conocimientos en el Paraguay, me sugirió aplicar para la beca Fulbright y regresar para enseñar”, explica Vaky.

Ni bien retornó a Estados Unidos, Vaky comenzó los trámites para obtener la beca y en 2020 la logró, pero cuando estaba listo para venir, comenzó la pandemia. “En el Departamento de Estado me dijeron que no podía viajar al Paraguay, porque la pandemia estaba muy brava. Esperé un año. Y cuando faltaba una semana para ir, ya con el pasaje de avión en mano, de nuevo me dijeron que no podía ir porque la pandemia estaba peor”, cuenta.

Y este año, aunque la pandemia empeoró de nuevo, en enero, por fin, pudo venir. Gracias a la beca Fulbright podrá enseñar por tres meses en los institutos de su amiga Stael y de Agustín Núñez. “¡Y ya estoy aquí con todas las vacunas, listo para enseñar! Con Agustín voy a dictar unos talleres para actores y estudiantes. Con Stael voy a dar un curso para profesores. También pretendo escribir una obra con los actores de acá. Ese es el propósito de mi beca”, comenta.

Destaca que le encanta el Paraguay y su gente tan buena. “Aunque solo he estado dos semanas, la gente es tan amable, que me siento como en el paraíso. Y más aún porque voy a trabajar con los actores y a hablar con la gente sobre la cultura, que es el propósito de la beca Fulbright, el intercambio de culturas”.

En cuanto a la calidad de los actores, resalta su nivel, así como el potencial de los estudiantes. “He tenido oportunidad de trabajar con profesionales y son buenísimos, por eso vamos a crear algo en ese curso. También estoy trabajando con los adultos estudiantes en el estudio de Agustín. Y ellos tienen muchas ganas de aprender. Lo mismo he notado en los estudiantes adolescentes. Tienen mucho entusiasmo por saber, investigar lo que es el arte de actuar”, asegura.

El docente, quien vive en Washington DC, EE.UU., y enseña actuación en un colegio y en el GALA Hispanic Theatre, cuenta que las autoridades del teatro están interesadas en lo que va a hacer aquí estos tres meses. “Hasta el momento, solo son proyectos, no hay todavía algo concreto, pero con la obra que vamos a crear estamos pensando que pueden ir los actores a Washington y que vengan los actores del GALA aquí, pero hasta el momento solo son ideas”, añade.

Vaky expresa estar muy agradecido, tanto con la gente de nuestro país que hizo posible que venga al Paraguay, así como con el colegio donde enseña en Estados Unidos, y el GALA Theatre. “Todos están muy interesados en mi trabajo de intercambio aquí. Y ese es el propósito de la beca Fulbright, el intercambio de culturas. Creo que yo voy a aprender más que mis estudiantes”, concluye.

Sobre el docente

Matthew Vaky tiene más de 40 años de experiencia docente. Es licenciado en Bellas Artes y, además, cuenta con una maestría en Bellas Artes de la Universidad Carnegie Mellon y otra maestría en Artes en la Enseñanza, del Colegio Santa Catalina. También impartió cursos de actuación para adultos durante más de 25 años en el Teatro Guthrie de Minneapolis. En Washington DC, Vaky enseña actuación en The Studio Theatre y trabaja con el programa The Paso Nuevo en GALA Hispanic Theatre. Actor y director profesional, ha dirigido más de 60 programas y es miembro de la Actor’s Equity Association y del Screen Actor’s Guild en Estados Unidos.