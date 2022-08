Alegre Otoño de dos hermanas

Arlequín Teatro presenta Otoño, de Peter Quilter, la historia de dos excéntricas hermanas, Rosa (Margarita Irún) y Katty (Ana Brun), ambas de entre 60 y 70 años, que nunca tuvieron una relación fácil, pero ahora deben vivir y trabajar juntas para organizar la boda de la hija de Katty.

Mientras la optimista Rosa aprovecha sus últimos años; Katty trata de sobreponerse a su más reciente divorcio. En el proceso de los preparativos para la boda, las hermanas van descubriendo sorprendentes cosas una de la otra. Otoño es una divertida e hilarante obra sobre la amistad entre hermanas que se “conocen” finalmente después de una vida de desencuentros.

“Cuando José Luis me llamó y habló de “Otoño”, muy convencido me dijo: ‘Si vos y Ana no aceptan hacerla, no la harán otras actrices; ¡tienen que ser ustedes!’, me llamó la atención que fuera tan contundente, y hoy, al cabo de dos meses de ensayo, en medio de muchas peripecias, me doy cuenta del por qué de sus palabras. ¡Rosa y Katty teníamos que ser nosotras!”, comenta Margarita Irún, quien interpreta el primer rol.

La verdad es que pensé que no me sería fácil -explica Ana Brun sobre la propuesta y su regreso a las tablas después de largo tiempo-, pero como me gusta tanto la actuación, decidí embarcarme en el proyecto.

La comedia es un género difícil y aunque Irún ama la tragedia y el drama, el desafío la seduce. “Más jugar la comedia, reír, ser felices, en comunión con la platea, ¡es un verdadero placer! Me fascina jugar ese ritmo vertiginoso y vibrante. Y eso es lo que hacemos, en un ping pong delirante y muy jugado”.

“Yo pensaba, o pienso, que no soy buena comediante, que soy más para el drama, pero ya veremos… El público lo juzgará”, revela Brun y agrega que ponerse en la piel de Katty y hacer Otoño, es realmente un lujo. “¿Qué tenemos en común con nuestro personaje? ¡La locura!, responden a dúo y estallan en carcajadas. “Principalmente la libertad”, acota Irún. “Me río de las payasadas que digo y hago. Y trabajar con Margarita Irún es un placer”, enfatiza.

Para Brun, Otoño es una comedia ligera, divertida, que al público le va a gustar, porque estamos viviendo un tiempo muy complicado. “La gente está tan irritada, los valores tan “desvalorados”, que hacer una pausa, disfrutar de una comedia, tomarse un rato para sonreír es saludable, hace bien y es necesario”.

La invitación está hecha. Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 en Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña). Reservas al (0992) 442-152.