Autoscopía: exposición de Anna Scavone en Fábrica

La muestra fue inaugurada el jueves 15 de septiembre, en el marco de la actividad denominada Noche de Galerías, en la que participaron 14 galerías miembros de Asgapa (Asociación de Galerías de Arte del Paraguay).

La exposición de arte se titula “Autoscopía”, palabra que proviene del griego autos (sí mismo) y skopeo (mirar), explica la artista Anna Francesca Scavone (42) y añade que es así como se denomina a la experiencia de salir del cuerpo y mirarlo como un espejo. “Es la impresión de ver el mundo desde otra perspectiva, pero con un punto de vista visual-espacial egocéntrico, es divisar la duplicación del cuerpo desde otro lugar, como un espectador, el ‘yo’ vigilante de nuestra imagen externa como interna”.

Explica que desarrolló esta serie pictórica con óleo sobre diversos soportes, lienzos, objetos encontrados como puertas, ventanas, porciones de madera, entre otros que dan un recorrido alrededor de su identidad y anatomía, permitiéndole dar sentido, orientación y propósito a su existencia como herramienta de análisis.

Se entiende así que hasta las obras que no la muestren a ella en rostro son consideradas autorretratos, y estos nacen como una narrativa de sus vivencias, con el fin de expresar su realidad íntima, comenta. El autorretrato es una forma de auto-estudiarse, de tomar conciencia y mirarse desde afuera al tiempo de buscar reflejarse de una manera honesta en sus pinturas, expresa Scavone.

“Padezco de una enfermedad crónica desde hace 4 años, esta vivencia y experiencias me llevaron a autorretratarme pintando la realidad de lo que me toca vivir, la vulnerabilidad es un paso de evolución artística”, confiesa. A la manera de tantos artistas que utilizaron el arte como método catalizador del dolor en cualquiera de sus formas, creando obras desgarradoras pero que sanan en gran parte no solo al artista, sino a quien se sienta reflejado en aquellos lienzos, puertas o ventanas.

La artista también comenta: “el arte en sí mismo es la máxima expresión que me permite observar y apreciar la belleza interna del mundo que me rodea e interactuar con ello”.

