Pedaleando hacia Asu2022

Horst Vogt, de 31 años, es un atleta paraguayo de BMX Racing que compitió en los recientes Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, y ya se prepara para los Juegos Odesur Asu2022. El joven chaqueño es el único exponente de esta disciplina deportiva en el país, pero espera que con su participación se siembre una semilla en los chicos para sumar más atletas paraguayos, ya que en breve se tendrá una pista BMX para entrenar a nivel local.

Horst comenta que fue un honor competir en Colombia en el BMX Racing, para él y para Paraguay. “Este deporte es algo muy nuevo y estar allí con corredores que ya estuvieron en los Juegos Olímpicos fue muy emocionante y, por supuesto, todo un aprendizaje”.

BMX Racing –explica– es un deporte muy exigente que conlleva mucha disciplina. “Normalmente uno empieza a practicarlo desde niño, yo quizás empecé un poquito tarde. Justamente dos años que sigo las redes de los Juegos y hace un año escribí vía Instagram a la cuenta de Asu2022 preguntando si harán una pista para este deporte. Grande fue mi sorpresa cuando me respondieron que ¡sí! A partir de ahí me dije: ‘Me compro una bici y me anoto’”.

Pero no fue sencillo, el joven atleta tuvo que viajar a Alemania a buscar una bicicleta acorde a las normativas del deporte y empezar con los entrenamientos a full. Tanto fue el entusiasmo de Horst, como lo vieron desde su federación, que rápidamente pudo ir a competencias y estar preparado para el mayor reto: participar en Asu2022.

Su elección por este deporte –entre tantas modalidades de ciclismo– tiene que ver con que le gusta el deporte extremo, la adrenalina y también porque era un gran desafío.

Nueva pista para el BMX Racing

Contar con una pista genera gran expectativa y la primera meta es participar. “Hay muy buenos corredores y en el futuro tendremos más bicis aquí en Paraguay, aparecerán más competidores. Personalmente, buscaré siempre estar y si aparece una medalla, sería genial’'.

El BMX Racing implica la participación de ocho corredores que bajan de una rampa de 5 a 8 metros dependiendo de la pista, de 400 metros con obstáculos, y quien llega a la meta es el ganador.

Hasta el entrenamiento es diferente, indica el atleta, ya que se trabaja más en las extremidades y en la fuerza. “La pista es algo muy importante porque en algunos países este deporte existe desde hace 30 años, y en Paraguay estamos empezando de cero. Creo que es muy importante para el país porque en el futuro también pueden haber campeones en la disciplina’'.

Trabaja y entrena en el Chaco

Horst es oriundo de Filadelfia, Chaco, trabaja en una fábrica de lácteos en las oficinas y también es dueño de un gimnasio donde entrena diariamente y dice sentirse orgulloso de ser una inspiración para otros. “Quiero hacer el mejor papel en esta competencia y que otros jóvenes a través de mí se motiven a empezar algo nuevo, porque hasta de una pequeña ciudad de Filadelfia puede salir un atleta”.

Su familia no entendía mucho cuando inició, pero ahora no duda en echarle una mano así como la Federación, la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo, instituciones que lo apoyan con todo lo que necesita para sus competencias.

Por: @fdavidrolon en Instagram