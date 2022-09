Levantando todo el peso sobre los hombros

En los Juegos Odesur ASU2022, Paraguay será uno de los protagonistas en esta disci plina con nuestros atletas Juan José Prieto, Violeta Fernández, Johanna Prieto y Abigaíl Leguizamón, quienes están entusiasmados por formar parte de la fiesta sudamericana.

Por la medalla en casa

Abigaíl Leguizamón, al igual que sus compañeros, expresa que nuestra nación es fuerte y alcanzará ser parte del podio en la fiesta sudamericana. “Personalmente yo me siento muy fuerte para ASU2022; estoy volviendo después de una pausa que me tomé el año pasado por cuestiones de estudio, con la tesis. Ahora estoy con una preparación en la que me siento muy bien, estoy progresando en los pesos y lo que todos queremos es dejar la medalla en casa”.

Su actividad es exigente y comienza muy temprano, desde las 06:00. “Voy al comité, a veces primero tengo fisioterapia o recuperación, o bien ya arranco con los entrenamientos. Después, voy a almorzar a casa y luego vuelvo con la segunda parte de mis ejercicios. Son varias sesiones las que hacemos hasta los sábados”.

Al recordar sus inicios, Abi cuenta que comenzó con el crossfit y en 2018 hubo una evaluación en el Comité Olímpico, en donde el entrenador actual de Paraguay, Henry Blanco, la vio y notó su talento. “Me animó a quedarme y seguir, y desde aquella vez siempre digo que es un deporte que me eligió a mí y no yo a él”.

Sus pasatiempos son variados, desde mirar películas, leer libros, ejecutar el piano y trabajar. “Pero realmente me gusta estar más en casa, tomando un té y viendo películas o leyendo un libro, no soy de salir mucho. Otra cosa que disfruto es viajar, que lo hago frecuentemente”, manifiesta.

Si alguien decide entrar a este deporte, recomienda hacer trabajos de fortalecimiento. “Es una disciplina en la que el cuerpo sufre mucho con constantes sobrecargas; es un deporte al que mucha gente le tiene miedo, pero si es que vos te fortalecés bien y hacés como corresponden las técnicas y seguís los pasos que te indica el entrenador, no hace falta correr el riesgo ni tener miedo”.

Apuesta por los Top 5

Juan José Prieto es uno que demostrará todo su talento en los juegos de ASU2022 y confía en que Paraguay estará entre los primeros: “Yo le veo muy bien al equipo; creo que vamos a quedar entre los cinco primeros. Personalmente tengo altas expectativas, creo que puedo entrar en el podio. Esa es mi meta”, afirma.

Su rutina de entrenamiento la divide en dos turnos, por la mañana de 07:00 a 10:00 y luego por la tarde de 14:00 a 16:00, tres veces por semana, y los sábados solo un turno por la mañana. A veces domingos para los correctivos con la preparación de alta intensidad cuando se acerca una competencia.

Cuando no está entrenando, Juanjo prefiere pasar el tiempo con amigos y la familia. “Me distraigo un poco jugando videojuegos, también trabajo en el rubro inmobiliario”.

En esta disciplina, la nutrición juega un papel importante y el atleta debe prestar la máxima atención. La misma precaución se debe mantener con los trabajos de toda la cadena muscular, porque un movimiento erróneo puede llevar a una lesión que puede dejarlo fuera de competencia por mucho tiempo.

En caso de que ocurriera, Juanjo recomienda “no apurar el proceso de recuperación y tratar de fortalecer la zona afectada todos los días. A veces parecen muy tontos algunos ejercicios, pero son claves para prevenir lesiones”.

Su consejo para los que quieran ingresar al deporte de levantamiento de pesas: “Que se animen, porque esas cosas que te dicen que no vas a crecer si alzas pesas es mentira, no es cierto, acérquense para conocer a este deporte, que es muy lindo, y van a pasar muy bien”.

La que más peso levanta

Johanna Prieto es quien levanta más peso entre las damas. Se siente preparada para el desafío de ASU2022 y tiene confianza de que más mujeres ingresarán a este deporte luego de las competencias. “Estamos muy ansiosos, pero a la vez muy felices de poder recibir a otros atletas en nuestra casa y tratar de dejar en alto la bandera nacional.

Es la primera vez que tendremos a muchas paraguayas en la competencia. Antes no había chicas en carrera, ya metimos en el Panamericano anterior a tres atletas y ahora seremos cinco las que estaremos en ASU2022. Me gusta que este deporte vaya avanzando en nuestro país y que más chicas se animen a practicarlo y a competir. Es una experiencia que vale la pena”.

Johanna entrena por la mañana en el Comité Olímpico Paraguayo con un turno de gimnasia y otro de pesas. Luego del almuerzo repite la misma rutina física y después va a la facultad. “Todos los trabajos hacemos acompañadas de un equipo multidisciplinario del COP”, explica.

Para Johanna, la música es otra de sus pasiones. “A mí lo que más me entretiene es escuchar música o ver series, me encanta, y dormir, lo mejor es dormir (risas)”, expresa. Fanática de la disciplina deportiva, afirma que será algo valioso en la vida de quienes la practiquen: “Los que quieran entrar a la halterofilia que vengan, el proceso es largo, pero lo que hay que aprender es a disfrutar de ese proceso. Los caminos no son lineales y no hay que rendirse ni ante la mínima adversidad. Se puede llegar muy lejos, la constancia es la clave”.

Una sensación única

Para Violeta Fernández, la más joven del conjunto nacional, ser parte de ASU2022 es una sensación única. “El equipo está trabajando con todo para llegar de la mejor forma a la competencia. De mi parte, espero tener la mejor oportunidad con el puesto más alto, porque yo vengo de ganar en el Sub 17 de Rosario, Argentina, la medalla de oro y espero mantener ese nivel para estos juegos o superar”.

Su desayuno preferido es avena con leche. “Voy a la mañana al colegio, pero antes de eso disfruto de un buen desayuno; la avena con leche me fascina, y –al mediodía– después de un almuerzo en casa, ya parto hacia el Comité Olímpico para mis entrenamientos. Me paso toda la tarde entre pesas y fortalecimiento y es eso básicamente todos los días”.

Fernández tiene el apoyo de toda la comunidad educativa. “En el colegio realmente tengo mucho apoyo de parte de mis compañeros y de los padres; yo soy del Cristo Rey, en el que también tengo ‘compas’ que son atletas de alto rendimiento y la verdad que entienden lo que es la vida de un deportista (risas)”.

Existe mucho temor hacia este deporte, reconoce, pero anima a ingresar a la disciplina. “No es algo que te lesionará, si lo haces con la supervisión y las técnicas adecuadas podrás entrenar sin problemas, pues es un deporte hermoso y superdivertido”.

La Federación Paraguaya de Halterofilia dio su lista oficial de los integrantes de la selección nacional en sus distintas categorías y modalidades:

Femenino

Luján Servín - 49 kilos.

Violeta Fernández - 55 kilos.

Abigaíl Leguizamón - 59 kilos

Johanna Prieto – 64 kilos

Julieta López – 76 kilos.

Masculino

Kyle Bogado - 73 kilos

Juan Iglesia - 81 kilos

Ulises Roa – 96 kilos

Juan José Prieto – 109 kilos

Equipo técnico:

Los entrenadores Leonardo Sanabria, Henry Blanco e Iván Martí

Definiciones y términos a tener en cuenta

Snatch, clean y jerk: ¿en qué consiste cada movimiento de la halterofilia?

Snatch o arrancada

En la primera modalidad se levanta la barra desde el piso hasta encima de la cabeza en un solo movimiento y debe mantenerse en esa posición, con los brazos extendidos, hasta que el árbitro lo indique. Cada atleta tiene tres intentos en arrancada, si los tres son nulos, queda eliminado de la competencia. Por lo general, es un movimiento más rápido, pero con peso inferior.

Clean y jerk o dos tiempos

Como su nombre lo indica, esta modalidad se desarrolla en dos tiempos. En el primero, el deportista debe levantar la barra desde el suelo hasta la altura de los hombros, sin tocar el pecho durante el movimiento, y mantenerla en esa posición mientras comienza el segundo paso, en el que deberá levantarla aún más, con ayuda de una sentadilla, hasta quedar con los brazos extendidos hacia arriba. El árbitro le indicará cuándo puede dejar caer la barra.