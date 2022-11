Yoga para rehabilitar el cuerpo

En Ashtanga Vinyasa Yoga se practica la primera serie, llamada yoga Chikitsa, que significa “yoga terapia”, y es una secuencia de posturas que sirve para rehabilitar el cuerpo físico de lesiones, corregir la columna, desbloquear y aflojar articulaciones de cadera y hombros (por ejemplo), mayormente como consecuencia de malos hábitos posturales, sedentarismo o simplemente el paso de los años, explica la instructora Analía Marchi.

Esta serie de posturas comienza con la secuencia de saludos al sol. Los saludos al sol del Ashtanga Vinyasa Yoga son prácticamente la base de todas las demás posturas de la secuencia y, solo haciendo unas vueltas de saludos al sol todos los días, ya se considera una práctica bastante completa, afirma.

Muchas veces las personas sienten que no pueden realizar las posturas debido a limitaciones en su cuerpo físico, pero es importante recordar que el yoga es para todos. “Todas las personas pueden hacer yoga. El requisito principal es respirar. La práctica debe ajustarse a la persona y no al revés, si no, no es yoga, y hay muchas formas de hacerlo. Solo debemos encontrar la forma que a la persona le funcione y le sirva”.

Cómo hacer el saludo al sol

En este caso la experta nos muestra una forma de hacer los saludos al sol, usando una mesa y una silla. Es importante sentarse en la silla con la columna erguida y las plantas de los pies bien firmes en el suelo.

1. Inhalar y levantar los brazos por encima de la cabeza, juntar las palmas de las manos y mirar tus pulgares.

2. Exhalar. Plegarse sobre los muslos y tomarse de los tobillos o las piernas.

3. Inhalar y elevar el tronco alargando la columna.

4. Ponerse de pie frente a la mesa y apoyar las manos en el borde, formando una plancha, manteniendo piernas firmes y estiradas.

5. Exhalar y flexionar los codos hacia atrás, trayendo el pecho hacia el borde de la mesa, manteniendo el tronco recto.

6. Inhalar y abrir el pecho llevando hombros hacia atrás y alargando el tronco. Estirar los brazos y mantener las piernas firmes, con el cuello largo.

7. Exhalar, y con las manos en el borde de la mesa, llevar la cola hacia atrás, estirando brazos, mirando en dirección al ombligo. Allí sostener 5 respiraciones.

8. Volver a sentarse en la silla, repetir los pasos 3, 2, 1, y cerrar la secuencia. Repetir 5 veces, o las que crea necesarias.

Workshop de Ashtanga Yoga

Los días 11, 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo en Asunción un taller intensivo de Ashtanga Yoga con dos profesores de Argentina: Leo Marino y Claudia González, ambos Profesores Autorizados Nivel II por Manju Jois. El taller es abierto a practicantes de todos los niveles (avanzados o principiantes) y también abierto a quienes nunca antes practicaron y quieren iniciarse en el Ashtanga. El programa incluye prácticas estilo Mysore, clase guiada, Pranayamas y canto de Shanti Mantras.

