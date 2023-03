La canasta mecánica

Desde la infancia nos inculcan que debemos tener siempre el tiempo ocupado en realizar alguna actividad. No nos dicen que no importa que esa acción sea inútil e incluso perjudicial. Muy poco nos enseñan a pensar. ¿Tal vez por el temor de que caigamos en el aburrimiento?

Se supone que está aburrida la persona que en silencio observa el movimiento de las hojas en las copas de los árboles, y que en cambio, aquella que está viendo televisión no se aburre. Es que nuestro sistema de vida admite el crimen, la mentira, la frivolidad, la corrupción, la crueldad, menos el aburrimiento. El 95% de los estadounidenses consultados en una encuesta, reconoció que el día anterior había tenido un momento de ocio como ver televisión o leer, pero hasta el 83% negó haber dedicado ni un minuto al vagabundeo mental, relajándose o pensando.

Por nuestros lares ya se imita esa dimensión de hiperactividad en la que la tele siempre está encendida, la música siempre suena, las vitrinas siempre están iluminadas, los teléfonos celulares siempre suenan y hasta en las sillas de espera de las instituciones bancarias hay una expectativa emocionante para ver cuando sale en la pantalla el número que nos toca. Se supone que en constante actividad nadie puede aburrirse.

Un estudio, publicado en 2014 por la revista Science, destapó intrigantes conclusiones. Entre otras cosas se vio que dejando a solas, durante 15 minutos, sin hacer nada, la mayoría de los hombres y una de cada cuatro mujeres decidían recibir una descarga eléctrica, con tal de combatir la monotonía que da lugar al vagabundeo mental. ¿Preferimos soportar una descarga eléctrica a quedarnos a solas con nuestros pensamientos?

Es que cuando se detiene la actividad, la persona siente un vacío, teme no saber qué hacer y eso afecta su psiquis. En contra de lo que se cree, la sociedad digital favorece el aburrimiento y hace que lo toleremos peor.

Es escritor español Santiago Alba Rico sostiene que hay dos formas de impedir pensar a un ser humano: una, es obligarle a trabajar sin descanso; la otra, obligarle a divertirse sin interrupción.

La verdad es que un poco de aburrimiento no le hace daño a nadie, sobre todo si eso nos lleva a pensar o a la lectura de un libro . “El aburrimiento es la experiencia del tiempo desnudo, de esa duración pastosa del tiempo”. Todos los padres sabemos, expresa Rico, de la angustia de un niño aburrido pataleando en el ámbar espeso de una tardecita de domingo que no acaba de morir. No hay nada más trágico que este descubrimiento del tiempo puro, pero quizás tampoco nada más formativo. El antropólogo Levi-Strauss aseguraba haber escrito todos sus libros “contra el tedio mortal”.

Quizás habría que crear una nueva materia escolar: Aprender a Aburrirse.

carlafabri@abc.com.py