La canasta mecánica

Se trataba de generar vergüenza en los gais. Por eso, decir orgullo entiéndase como una afirmación positiva de cada persona y de la comunidad en su conjunto. Se trata del amor propio, de la autoestima que cada quien siente que merece tanto respeto como consideración. Este es el reclamo del colectivo gay, que también solicita visibilidad, normalización y leyes de protección. La sigla LGBTIQ+ se creó para integrar a identidades de género y a sexualidades que el término homosexual no incluía: lesbianas, gais, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +.

Es una maldad fomentar que las personas LGBTIQ+ se conviertan en “ese otro”, en el “extraño”, cuyo único propósito es socavar la sociedad desde dentro. Todo ello repercute en la inclusión social de las personas LGBTIQ+, afectando negativamente a su acceso a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el empleo, la participación política y la seguridad personal y libre de violencia.

Hay gente que oculta su homofobia y transfobia, jactándose de tener amigos homosexuales que no necesitan andar reivindicando su orientación sexual. Otra gente presume de haberles dado espacio en los medios “pero no son militantes”, como si fuera condenable que manifiesten la defensa de sus derechos. Es decir, tendrás mi amistad y apoyo mientras no reclames que se respeten tus derechos.

Junio es el Mes del Orgullo, cuando las comunidades LGBTIQ+ del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas.

Las reuniones que se realizan alrededor del Orgullo LGBTIQ+ tienen sus raíces en la dura historia de grupos minoritarios que lucharon durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969, en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento por la lucha de los derechos de los homosexuales.

A mí me sorprende la falta de caridad cristiana de creyentes que por poco piden la crucifixión de los gais. No veo a Jesús pidiendo que los lapiden, que los humillen, que los expulsen de la sociedad, que los apaleen.

Sería interesante explicarles con naturalidad a las criaturas, y más todavía si preguntan, de qué se trata ser gay. Es mejor que sean papá y mamás quienes les informen, con naturalidad, que se trata de personas que se sienten atraídas por gente de su mismo sexo. Construiríamos un mundo mejor si educáramos en la diversidad a nuestra prole, en el respeto hacia los demás para que nunca excluyan a nadie por diferencias de ninguna laya.

