La canasta mecánica

Como prueba de ello mucha indignación generó el nombramiento de un senador colorado Hernán Rivas, quien, de golpe y porrazo, es nombrado por el nuevo gobierno de Santi Peña (HC) nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Así nos enteramos de que se trata de un masculino que aún no alcanzó los 40 años, nunca ejerció la profesión de abogado, vive una vida ostentosa, tiene millonarias deudas y adora a Horacio Cartes; esto último parece que es su esencial y tal vez única virtud para ocupar ese alto cargo, porque hasta tiene dificultades para expresarse; además salieron a la luz sus millonarias deudas y las demandas jurídicas de empresas que esperan que esas deudas sean saldadas. Entre sus acreedores figura una deuda de 600 millones que debe al Banco Basa, de su adorado Horacio Cartes. Mientras tanto, Hernán Rivas y su señora esposa se exponen ante la gente luciendo costosos calzados de marca y otros accesorios igualmente caros. Entre ellos un reloj Rolex de 17.150 dólares (¡!), lejos, a años luz de la estropeada economía de la ciudadanía que labura desde el amanecer hasta que oscurece, y ni siquiera cuenta con un transporte público adecuado a su trabajadora humanidad, que la lleve hasta su lugar de trabajo y al final de la jornada la devuelva a su casa.

Dice Lao Tse que si no se diera valor a objetos costosos, el ser humano dejaría de robar, y si no se exhibieran los objetos del deseo, cesaría lo obsesión por ellos en las mentes humanas.

Si este nombramiento se debe a la ignorancia es siniestro, pero da la impresión de que, aparte de la ignorancia, también existe una gran soberbia: Yo el supremo puedo nombrar a quien se me da la gana. Y la soberbia, mis amiwis, es uno de los peores 7 pecados capitales. Es ese sentimiento de superioridad, de pura arrogancia que se autoconcede más méritos de los que se tienen y menosprecia a las demás personas. Es la creencia excesiva en la propia importancia y habilidades, demostrando empatía nula hacia los demás. La soberbia es prepotente, es jactanciosa, vive en la vanagloria personal y es ante todo una forma de adorarse a sí mismo. Por eso el reciente nombrado presidente del JEM le dio en el clavo al expresar su adoración a Horacio Cartes. Más tristeza me produce que los demás miembros del JEM acepten este nombramiento con la cabeza baja, pues si no pueden oponerse al mismo, aunque sea por dignidad podrían haber renunciado todos, o los que todavía tienen dignidad, otra virtud en vías de extinción como la humildad, que tanta falta nos hace para reconocer nuestras propias limitaciones y errores, mostrando respeto y empatía hacia los demás.

