La canasta mecánica

Hoy, en la permanente defensa de los derechos de las mujeres y los reclamos por las desigualdades motivadas por género, las distintas formas de feminismos también tienen que luchar para desarticular la imagen adversa, que algunos grupos y personas antagonistas promueven con la intención de desprestigiar a este movimiento político.

Una de las críticas más comunes dice que el feminismo es innecesario porque ya cumplió su propósito, ya borró las desigualdades que solían perjudicar a las mujeres. Muchas veces, esta idea proviene de mujeres que argumentan no sentirse discriminadas por ser mujeres. Es que gracias a los reclamos feministas, una gran parte del orden jurídico se transformó, y otorga a la mujer los mismos derechos que el hombre. Por supuesto que cambiaron muchas cosas en las últimas décadas, y es posible que algunas mujeres estén casadas o en pareja con hombres respetuosos, que comparten valores como la igualdad de derechos y oportunidades, y se oponen a la discriminación y violencia contra las mujeres. Sí, estos compañeros existen y cada vez más en las nuevas generaciones. A los viejos les cuesta aceptar, aunque también hay señores mayores encantadores que aman y cuidan a la mujer. El nuevo varón es amoroso y quiere construir junto a la mujer, un mundo mejor, equitativo, justo, pacífico y sostenible. Por eso hay mujeres que no encuentran obstáculos o perjuicios que se expliquen por su género. Que una no sea discriminada por ser mujer, no significa que otras no lo sean (el que una persona no sea pobre, no significa que no existe el problema de la pobreza). Si una mujer no es discriminada hoy, quizá tenga más que ver con que se encuentra en algún momento o espacio privilegiado y no porque el problema de la discriminación por género ya no existe.

Yo misma me siento muy privilegiada porque puedo decir que nunca me sentí discriminada por ser mujer. El hecho de que tuve la suerte de moverme en un ambiente donde los varones aprecian a la mujer, la valoran y la respetan, no me ciega la capacidad de comprobar el sufrimiento y la humillación que sufren otras congéneres, que soportan acoso laboral, violencia doméstica y son maltratadas por su pareja. Algunas llegan a ser asesinadas. También vale mencionar que existen mujeres oportunistas que buscan aprovecharse de la legislatura favorable a la mujer. Eso se irá corrigiendo con el paso del tiempo. El feminismo incluye la diversidad de movimientos políticos, La injusticia no oprime solo a las mujeres, unámonos a las manifestaciones de reclamo al Gobierno, contra la corrupción, la impunidad y el copamiento cartista. Participemos. Los sectores sociales marcharán el 25, la oposición el 26, y el campesinado el 27. Los derechos no se conceden, se reclaman.

carlafabri@abc.com.py