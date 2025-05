Un joven brillante aceptado por 8 universidades de EE.UU.

Lo que para todos es sorprendente y lleva a llamarlo un “genio”, para él significa solo “ser una persona normal”. Eso sí, mucha dedicación, renunciamientos y aquí está el resultado. De forma sorprendente Jakob fue aceptado en ocho universidades de los States: Harvard, University of Pennsylvania (UPenn), Yale, Columbia, Brown, Cornell, Johns Hopkins y Duke. Comparte su alegría y alentadora experiencia con ABC Revista.

–¿Cuál es la habilidad que te ha llevado a aplicar para las becas en las universidades de Estados Unidos?

–Estoy cursando el último año de la escuela secundaria en el ASA. Debo aclarar que no se trata de una beca. Solamente pedí la admisión para estudiar en la universidad en Estados Unidos, y los resultados fueron bastante buenos. Una vez admitido en una universidad en particular, se puede solicitar ayuda económica, pero eso no todavía. De momento, solo todos los estudiantes secundarios del mundo, incluidos muchos paraguayos, recibieron las cartas de admisión.

–Te ha sorprendido el resultado de la aceptación y cuánto tiempo de preparación te llevó?

–¡Sí!, me sorprendió bastante el resultado de la aceptación. Trabajé muy duro para poder conseguirlo, pero no lo

esperaba, para nada. Harvard, por ejemplo, tuvo una tasa de aceptación del 3,42% este año. He pedido la admisión a 17 universidades, pues es muy común pedir a varias escuelas a la vez. En ocho me aceptaron, en seis me pusieron en lista de espera y tres me negaron el pedido de ingresar.

–Es un caso único en la historia del ASA me comentaron e incluso debe ser así a nivel nacional... ¿Tenés idea de otros que han sido aceptados en más de una universidad?

–Aunque el porcentaje de aceptación fue muy bajo, sí conozco algunos casos en Paraguay –tanto en mi escuela como de otras públicas y privadas– de estudiantes quienes lograron varias aceptaciones con o sin ayuda financiera. Definitivamente no soy el único. Hay estudiantes paraguayos muy exitosos, y esto no es algo nuevo; viene ocurriendo desde hace años.

–¿Cuál es la carrera que te gustaría seguir en Estados Unidos?

–Me gustaría estudiar temas de gobierno. Dentro de lo que aquí se llama Ciencias Políticas, pero enfocado en temas prácticos de gobierno y sociedad.

–¿Cómo es tu rutina de estudios? ¿Tenés tiempo libre y cuáles son tus entretenimientos?

–No tengo una rutina muy especial, soy medio noctámbulo; así como hay gente que se levanta muy temprano en la mañana, yo estudio hasta tarde en las noches, pero es por hacer las tareas bien, con dedicación, tratar de sacar buenas notas. Como cualquier estudiante tenemos algo de tiempo libre, pero ahí es donde hay que sacrificar. Menos farra –aunque no cero farra–, menos salidas tardes, menos findes con amigos, más horas estudiando, pero bueno, ahora conseguí llegar a la meta. Este es el premio. Agradezco que tengo muy buenos amigos y compañeros que nunca me criticaron por querer hacer el esfuerzo de ir a estudiar afuera, al contrario. Igual que mis profesores, mucha gente me alentó a hacer el intento.

–¿Te considerás un chico genio?

–No, para nada. Soy un chico normal, como todos.

–¿Podés comentarme un poquito quién te inspira a estudiar y ser tan brillante? ¿De qué origen es tu familia?

–No me considero brillante, es más, conozco chicos de verdad muy brillantes. El apellido Usandivaras es de origen vasco, pero mis hermanos y yo nos criamos en Paraguay. Somos un producto nacional. Mi familia es muy normal, mis padres y mis hermanos trabajan mucho también, desde siempre se esfuerzan en salir adelante.

–¿Cuál es el próximo paso a seguir para incorporarte a la universidad?

–Fue un momento muy difícil el de elegir. Todas tienen programas muy rigurosos y profesores muy buenos, pero muy exigentes. Tuve unas 4 o 5 semanas para elegir, y me costó mucho tomar esta decisión. Esperaba ser admitido en una o dos, o tres como máximo. Ahí la elección hubiera sido más sencilla. Pero bueno, como dicen mis padres “es un buen problema para tener”. Al final, he decidido registrarme en Harvard.

Excelencia e integridad

El director de secundaria del Colegio Americano de Asunción (ASA), Sr. Mark Tennant, también destaca la posición que ha obtenido un alumno de la institución.

–¿Qué representa para el ASA este logro? ¿Es la primera vez que alguien consigue ser admitido en tantas universidades?

–Que Jakob haya recibido múltiples ofertas de universidades de la Ivy League representa de manera poderosa los valores fundamentales de ASA –excelencia, integridad, empatía y

respeto– puestos en práctica. Como su director de secundaria, he sido testigo directo de cómo su trayectoria encarna estos ideales.

Las ofertas que recibió Jakob no son impresionantes solo en cantidad, sino también en calidad. Aunque muchos estudiantes reciben múltiples ofertas, es poco común ver este nivel de interés por parte de la Ivy League y otras universidades de primer nivel. Su éxito no es solo un hito personal, es un ejemplo vivo de los valores de ASA en acción.

–¿Cuál sería un precedente similar o cuándo ha sucedido algo parecido?

–En los últimos años, muchos de nuestros estudiantes han recibido ofertas de algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Esto incluye no solo instituciones de la Ivy League, sino también universidades de renombre global como Cambridge en el Reino Unido. Para Jakob y su familia, este nivel de logro es tanto excepcional como profundamente personal. La búsqueda de la excelencia académica corre en la familia. Su hermana mayor, Sarah –orgullosa integrante de la promoción 2022 de ASA–, también recibió ofertas de universidades de la Ivy League. Finalmente eligió asistir a la Universidad de Pensilvania, donde actualmente está por finalizar su tercer año.

–¿Qué cualidades destacan en el estudiante para haber alcanzado un grado de excelencia como el de Jakob?

–El éxito de Jakob no es solo un reflejo de su determinación individual, sino parte de un legado de excelencia arraigado tanto en su familia como en la comunidad escolar. Habla de la sólida base académica que ASA proporciona –una que continúa abriendo puertas a los niveles más altos de educación superior, tanto cerca como lejos–.

Un estudiante como Jakob, que obtuvo seis ofertas de la Ivy League, claramente encarna una rara combinación de inteligencia, carácter y visión. Su logro va mucho más allá del ámbito académico, refleja las cualidades de una persona verdaderamente excepcional e integral: curiosidad intelectual, disciplina y determinación, liderazgo, autenticidad e integridad, empatía y perspectiva global, resiliencia.

En definitiva, no se trata solo de lo que Jakob logró, sino de cómo lo logró, con integridad, propósito y excelencia en cada paso. Ojalá muchos otros jóvenes de Paraguay se animen. Está claro que se puede llegar a esa meta.

¿Qué es Ivy League?

Ivy League es el grupo de las ocho universidades más antiguas y prestigiosas de la Costa Este de los Estados Unidos. Se destacan en el mundo por su excelente formación académica y el difícil acceso para ingresar a ellas. En sus inicios comenzó como una liga deportiva. Son las universidades de Harvard, Cornell, Columbia, Pensilvania, Dartmouth College, Yale, Brown y Princeton.

