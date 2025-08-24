La energía que impulsa cada kilómetro

Las paradas obligadas para comer, hidratarse, descansar y reponer combustible son parte esencial del viaje, generando un momento de encuentro entre viajeros y las estaciones de servicio.

Es claro que la evolución de las estaciones de servicio transformó la manera en la que los conductores y sus acompañantes viven estos momentos de pausa.

Hoy en día, las personas esperan mucho más que solo combustible: buscan innovación, comodidad, variedad gastronómica y experiencias que enriquezcan su trayecto.

En este contexto, Energy, emblema paraguayo fundado en 2020, ofrece más de 100 estaciones de servicio, que representan una cuota del 4,5% del mercado.

Su propuesta va más allá de la venta de combustibles, buscando satisfacer las nuevas demandas de viajeros y consumidores locales.

Innovación y experiencia

Energy adoptó una política de mejora continua respondiendo las demandas del mercado. “El cliente busca mucho más que solo combustible: espera innovación, confianza y una experiencia completa. Por eso, incorporamos tecnología, establecemos alianzas estratégicas y desarrollamos promociones temáticas que conectan con lo que nuestros clientes valoran”, afirma Laura Machuca, directora de Energy.

Entre sus avances más recientes destaca el lanzamiento de Energy Lubricantes a finales de 2024, convirtiéndose en el primer emblema nacional en desarrollar una línea propia de lubricantes, ampliando su portafolio y brindando soluciones directas al cliente final con el respaldo de la marca.

Además, la firma revolucionó el concepto tradicional de tiendas de conveniencia mediante Energya: un espacio multifuncional que incluye cafetería, resto bar y minimercado, pensado para diferentes momentos del día, desde el café de la mañana hasta un almuerzo o un after office.

Una nueva sucursal de este concepto abrirá próximamente en Avda. Perú y Las Residentas de Asunción, con modernas instalaciones y una oferta gastronómica de primer nivel.

Calidad y confianza: los pilares de la marca

El compromiso de Energy con la calidad y la cercanía con el cliente marca la diferencia respecto a otras empresas del sector.

El emblema apuesta por “brindar una experiencia de carga confiable, ágil y con valor agregado, buscando siempre superar las expectativas de quienes nos eligen día a día”.

Este enfoque se traduce en estrictos controles de calidad en toda la cadena de suministro, análisis periódicos y trabajo conjunto con empresas certificadas internacionalmente. Además, el personal es capacitado constantemente para asegurar que cada litro de combustible cumpla con los más altos estándares.

De cara al futuro, Energy proyecta seguir creciendo con una visión clara: estar cada vez más cerca del cliente, expandiendo su red y renovando infraestructura.

La digitalización de servicios y la apuesta por la innovación son importantes para posicionarse no solo como referentes en combustibles, sino como líderes integrales en el rubro energético del país.

Respaldada por los 30 años de experiencia del Grupo Crisma, Energy es una marca joven que supo interpretar las necesidades de los consumidores paraguayos.

Hoy, sus estaciones son mucho más que puntos de abastecimiento: son espacios de recarga y experiencia, donde cada pausa en el camino se convierte en parte fundamental del viaje.

Créditos de la producción

Fotos: ABC/Silvio Rojas.

Modelos: Nicole Brehm (@_gracebrehmm) y Luisfer Rodríguez (@luisferrodriguezz).

Maquillaje y peinado: Rossana Rolón.

Vestuario: Naty Sanabria.