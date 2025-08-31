ABC Revista

Agenda cultural y artística del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025

¿Qué hay para hacer esta semana en Paraguay? Enterate sobre obras de teatro, shows de humor, conciertos y más.

31 de agosto de 2025 - 01:00
Grupo Cinema Mudo.
DOMINGO 31

Concierto / Martín Portillo

Ofrecido por: Ensamble de Arpas Martín Portillo

Hora: 19:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Algunos maridos van al cielo

Ofrecido por: A2A Producciones

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

Show de humor / Gustavísimo

Ofrecido por: Gustavo Cabaña

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 4

Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos / Homenaje a Yahaira López

Recordarán a la activista trans y defensora de los derechos humanos en Paraguay Yahaira López, con una proyección de Todo mejora, de Ramón González, y Quir, de Nicola Bellucci.

Yahaira López.
Yahaira López.

Invitan a celebrar el legado de Yahaira, “que permanece vivo como símbolo de resistencia, dignidad y transformación social”.

El evento será a las 20:00 en la Manzana de la Rivera (Juan de Ayolas 129). Más informaciones en @finca.dh.py y @manzanadelarivera

VIERNES 5

Concierto / Sol & Marce

Ofrecido por: Sol & Marce

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 6

Concierto / Cinema Mudo

El Instituto Guimarães Rosa Asunción de la Embajada de Brasil invita al concierto del Grupo de Choro “Cinema Mudo”, que celebra el legado y la riqueza del choro brasileño, a las 20: 00, en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala esq. Perú). El acceso es libre y gratuito, hasta completar la capacidad de la sala. Más informaciones en @igrasuncion.cultural

Zarzuela / María Pacuri’i

Ofrecida por: Coro de niños de Luque y Elenco infantil EMD de Luque

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Show de humor / Tertawa II

Ofrecido por: A mamá le dieron dos años

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

