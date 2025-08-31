Agenda cultural y artística del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025

DOMINGO 31
Concierto / Martín Portillo
Ofrecido por: Ensamble de Arpas Martín Portillo
Hora: 19:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Teatro / Algunos maridos van al cielo
Ofrecido por: A2A Producciones
Hora: 20:00
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor / Gustavísimo
Ofrecido por: Gustavo Cabaña
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
JUEVES 4
Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos / Homenaje a Yahaira López
Recordarán a la activista trans y defensora de los derechos humanos en Paraguay Yahaira López, con una proyección de Todo mejora, de Ramón González, y Quir, de Nicola Bellucci.
Invitan a celebrar el legado de Yahaira, “que permanece vivo como símbolo de resistencia, dignidad y transformación social”.
El evento será a las 20:00 en la Manzana de la Rivera (Juan de Ayolas 129). Más informaciones en @finca.dh.py y @manzanadelarivera
VIERNES 5
Concierto / Sol & Marce
Ofrecido por: Sol & Marce
Hora: 21:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 6
Concierto / Cinema Mudo
El Instituto Guimarães Rosa Asunción de la Embajada de Brasil invita al concierto del Grupo de Choro “Cinema Mudo”, que celebra el legado y la riqueza del choro brasileño, a las 20: 00, en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala esq. Perú). El acceso es libre y gratuito, hasta completar la capacidad de la sala. Más informaciones en @igrasuncion.cultural
Zarzuela / María Pacuri’i
Ofrecida por: Coro de niños de Luque y Elenco infantil EMD de Luque
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor / Tertawa II
Ofrecido por: A mamá le dieron dos años
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py