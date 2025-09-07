Esto sucedió

Aniversario del Mariscal Estigarribia

“Se cumplió un aniversario más de la trágica desaparición del mariscal José Félix Estigarribia, comandante de los ejércitos en campaña durante la guerra del Chaco. Con dicho motivo, el consejo ejecutivo central de la Unionpechaco dispuso la realización de diversos actos recordatorios de su memoria. Miembros de la entidad depositaron una corona de laureles en el Panteón Nacional de los Héroes”, decía ABC Color en 1968.

Código del Trabajo del Médico Americano

El Dr. Darío Isasi Fleitas, relator oficial del Congreso Médico Social Panamericano por el Círculo Paraguayo de Médicos, en el momento de presentar su trabajo sobre Código del Médico Americano. En los primeros días de septiembre de 1968 se realizó el encuentro del cual participaron más de doscientos médicos de países latinoamericanos para discutir sobre los más urgentes problemas médicos gremiales de la actualidad. Cuatro relatos oficiales fueron presentados sobre Código de Trabajo del Médico Americano.

Chocolatada de primera comunión

“Carminha Raquel Samaniego Armele, quien tomó por primera vez la sagrada comunión en la capilla del Colegio Teresiano. Para celebrarlo, fue ofrecido un chocolate en casa de sus abuelos maternos”, decía ABC Color en septiembre de 1968.