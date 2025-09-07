Tres recetas fáciles con banana que podés hacer hoy mismo

Cómo hacer tostones de banana verde crujientes
Tostones de banana verde crujientes
Ingredientes
- 2 bananas verdes grandes (aproximadamente 700–800 gramos en total)
- 500 mililitros de aceite vegetal para freír
- 1 cucharadita de sal fina (5 gramos)
- 1 diente de ajo machacado (opcional)
- 1 lima o limón en gajos para servir (opcional)
- Pimienta o ají molido a gusto (opcional)
Elaboración paso a paso
- Pelar bananas verdes con corte longitudinal y retirar la cáscara con ayuda de cuchillo.
- Cortar en rodajas de 2 centímetros de grosor.
- Calentar aceite a temperatura media-alta (170–175 °C).
- Freír rodajas 2–3 minutos por lado hasta ablandar sin dorar en exceso.
- Retirar y escurrir sobre papel.
- Aplastar cada rodaja con una prensa, fondo de vaso o tabla hasta 1 centímetro.
- Volver a freír 1–2 minutos por lado hasta dorar y quedar crujientes.
- Escurrir y salar de inmediato; agregar ajo, pimienta o ají si se desea.
- Servir con gajos de lima o limón.