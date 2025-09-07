ABC Revista

Tres recetas fáciles con banana que podés hacer hoy mismo

Prepará bananas verdes para frituras crujientes y maduras para repostería húmeda: te mostramos tres recetas para resolver antojos sin desperdiciar fruta.

Por Alba Acosta
07 de septiembre de 2025 - 01:00
Pan de banana.
Cómo hacer tostones de banana verde crujientes

Tostones (banana).
Tostones de banana verde crujientes

Ingredientes

  • 2 bananas verdes grandes (aproximadamente 700–800 gramos en total)
  • 500 mililitros de aceite vegetal para freír
  • 1 cucharadita de sal fina (5 gramos)
  • 1 diente de ajo machacado (opcional)
  • 1 lima o limón en gajos para servir (opcional)
  • Pimienta o ají molido a gusto (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Pelar bananas verdes con corte longitudinal y retirar la cáscara con ayuda de cuchillo.
  2. Cortar en rodajas de 2 centímetros de grosor.
  3. Calentar aceite a temperatura media-alta (170–175 °C).
  4. Freír rodajas 2–3 minutos por lado hasta ablandar sin dorar en exceso.
  5. Retirar y escurrir sobre papel.
  6. Aplastar cada rodaja con una prensa, fondo de vaso o tabla hasta 1 centímetro.
  7. Volver a freír 1–2 minutos por lado hasta dorar y quedar crujientes.
  8. Escurrir y salar de inmediato; agregar ajo, pimienta o ají si se desea.
  9. Servir con gajos de lima o limón.

Cómo hacer pan de banana húmedo y aromático

Pan de banana húmedo y aromático

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 bananas maduras pisadas (aproximadamente 300 gramos)
  • 120 gramos de azúcar (blanca o rubia)
  • 80 mililitros de aceite vegetal o 100 gramos de manteca derretida
  • 2 huevos grandes (aproximadamente 110 gramos)
  • 200 gramos de harina 000
  • 8 gramos de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato (3 gramos)
  • 1/2 cucharadita de sal (3 gramos)
  • 1 cucharadita de canela molida (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (5 mililitros)
  • 60 gramos de nueces picadas o 80 gramos de chips de chocolate (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar horno a 175 ºC.
  2. Enmantecar y enharinar molde o forrar con papel manteca.
  3. Mezclar bananas pisadas con azúcar, aceite o manteca, huevos y vainilla.
  4. Integrar harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela previamente tamizados.
  5. Incorporar secos a húmedos sin sobremezclar.
  6. Agregar nueces o chips si se desea.
  7. Volcar mezcla en molde y alisar superficie.
  8. Hornear 50–60 minutos hasta que un palillo salga apenas húmedo con migas.
  9. Enfriar 10 minutos en molde y desmoldar sobre rejilla hasta temperatura ambiente.

Cómo hacer cookies de banana con chips de chocolate

Cookies de banana.
Cookies de banana con chips de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 banana madura pisada (aproximadamente 150 gramos)
  • 120 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 120 gramos de azúcar rubia
  • 50 gramos de azúcar blanca
  • 1 huevo grande
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (5 mililitros)
  • 220 gramos de harina 000
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato (3 gramos)
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear (4 gramos)
  • 1/2 cucharadita de sal (3 gramos)
  • 120 gramos de chips de chocolate
  • 1/2 cucharadita de canela (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar horno a 180 ºC y preparar dos placas con papel manteca.
  2. Batir manteca con azúcares hasta cremar.
  3. Agregar huevo, vainilla y banana pisada; mezclar hasta integrar.
  4. Tamizar harina, bicarbonato, polvo de hornear, sal y canela; incorporar a la mezcla sin sobrebatir.
  5. Sumar chips de chocolate y mezclar apenas.
  6. Formar porciones con cuchara (30–35 gramos) y disponer separadas en placas.
  7. Refrigerar por 20–30 minutos para mejorar forma (opcional).
  8. Hornear 10–12 minutos hasta bordes dorados y centro apenas tierno.
  9. Enfriar 5 minutos en placa y trasladar a rejilla para completar enfriado.
