La IA responde: ¿cuál es la mejor empanada de Sudamérica?

Para responder a la pregunta se cruzaron criterios gastronómicos —sabor y sazón, textura de la masa, calidad del relleno— con variables de consumo —precio y accesibilidad, presentación y practicidad— y un componente clave: el contexto cultural y emocional que sostiene a cada estilo de empanada, una preparación que a los sudamericanos nos encanta.

La evaluación toma como referencia reseñas de guías y listados gastronómicos, crónicas de viaje, competencias locales y la presencia en menús y delivery. Estilos que suelen figurar en rankings y debates públicos, como los relevados por guías populares tipo TasteAtlas y prensa especializada, fueron priorizados por su representatividad. Pero veamos ítem por ítem.

Lea más: Cómo lograr la masa de empanadas ideal: el equilibrio entre suavidad y resistencia

Sabor y sazón

Empanada salteña boliviana : sabrosa por su caldo gelificado con dulzor y picante equilibrados, especias destacadas y sabor intenso en pocos bocados. Es famosa por la complejidad de su perfil.

Empanada de pino chilena : carne, cebolla, comino y ají de color dan profundidad; aceitunas y huevo aportan matices adicionales.

Empanada tucumana/argentina al horno: carne cortada a cuchillo, pimentón, comino y un toque de ají; sabor sabroso y menos dulce que privilegia el equilibrio, jugosidad y calidad de la carne.

Empanadas colombianas/venezolanas (fritas, masa de maíz): rellenos bien condimentados, con notas de ají y sofritos; la masa de maíz suma carácter y un punto tostado.

Empanada paraguaya tradicional : de pollo, carne de res, cebolla y huevo, con sazón de comino, ajo y perejil. Sabor profundo, jugoso y especiado, generalmente frita.

Empanada de mandioca paraguaya: la masa, a base de almidón de mandioca, aporta un gusto ligeramente dulce y al mismo tiempo terroso; suele rellenarse con carne picada, queso o combinaciones sencillas, generando una experiencia diferente por su sabor y textura propios.

Textura de la masa

Horno de trigo ( Argentina, Chile, Uruguay, Perú ): bordes marcados, hojaldrados o tiernos según la cantidad y tipo de grasa; buena estructura para sostener rellenos jugosos.

Fritas de maíz (Colombia, Venezuela): crocancia inigualable recién hechas; la textura se pierde si no se comen rápido.

Salteña boliviana: masa firme para retener jugos, cocida con precisión; exterior consistente, interior suave.

Empanada paraguaya tradicional: masa ligeramente crujiente por fuera y suave por dentro, con una fritura que intensifica los aromas del trigo.

Empanada de mandioca paraguaya: textura única, entre elástica y quebradiza, suave gracias al almidón de mandioca, distinta a cualquier empanada de trigo o maíz.

Lea más: Video: Taste Atlas destaca a las empanadas, favoritas del Papa Francisco

El relleno

Complejidad: la salteña es referente, con relleno gelificado, capas de sabor dulce, salado y picante.

Sazón robusta: el pino chileno combina proteínas, grasas y condimentos de forma abundante.

Equilibrio y jugosidad: la tucumana prioriza carne de calidad, muy jugosa pero controlada, todos los ingredientes en armonía.

Diversidad: Colombia y Venezuela destacan por la variedad de rellenos y buenas combinaciones con salsas.

Tradición y versatilidad: la paraguaya, ya sea de trigo o mandioca, rescata la cocina criolla, desde rellenos de carne, huevo y cebolla hasta preparaciones con queso o pollo. La de mandioca resalta en sabor y sencillez, adaptándose perfectamente a ingredientes locales.

Precio y accesibilidad

Presencia diaria: Argentina, Chile y Uruguay presentan abundancia en panaderías y delivery, con buena variedad de precios.

Economía popular: en Colombia, Venezuela y Paraguay, la empanada es habitual en el comercio callejero. Las versiones fritas de maíz y las de mandioca o trigo en Paraguay son económicas y accesibles.

Especialidad de nicho: la salteña, fuera de Bolivia, y la empanada de mandioca paraguaya, fuera de Paraguay, pueden ser algo más costosas y difíciles de conseguir.

Lea más: Día Mundial de la Empanada: historia de un bocado versátil

Presentación y practicidad

Para llevar: las empanadas al horno de trigo, como la tucumana, mendocina o de pino, y la tradicional paraguaya son ideales para comer en movimiento, conservando su integridad.

Atención al jugo: la salteña boliviana exige destreza para evitar el derrame de su caldo.

Consumo inmediato: las de maíz (Colombia/Venezuela) y mandioca (Paraguay) brillan cuando están recién fritas; su textura decae con el tiempo, lo que condiciona la practicidad si no se consumen enseguida.

Contexto cultural y emocional

La empanada es símbolo de identidad regional y memoria culinaria.

En Chile, la de pino es emblema patrio en las fiestas. En Bolivia, la salteña remite a rituales familiares. En Argentina, la discusión sobre la “mejor” empanada es parte de la idiosincrasia local.

Por su parte, en Colombia y Venezuela, la empanada de maíz es desayuno diario, siempre acompañada de salsas caseras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Paraguay, la empanada forma parte de la cocina cotidiana, apreciada en encuentros familiares, ferias y celebraciones, reforzando el apego nacional al ingrediente local.

Finalistas, con fortalezas distintivas

Salteña boliviana: destaca por la complejidad de sabor y técnica del relleno jugoso.

Empanada de pino chilena: sobresale por potencia y énfasis tradicional.

Empanada tucumana (al horno, carne cortada a cuchillo): mejor equilibrio entre sabor, jugosidad, textura y practicidad.

Empanada frita de maíz (Colombia/Venezuela): mejor crocante y versatilidad en el consumo popular.

Empanada paraguaya tradicional: gran balance entre jugosidad, sabor local y crocancia.

Empanada de mandioca paraguaya: máxima originalidad en textura y sabor, resultado de la identidad guaraní y la creatividad paraguaya.

Veredicto

La empanada tucumana al horno mantiene su lugar como “mejor integral” por su equilibrio y practicidad, pero la inclusión de las empanadas paraguayas enriquece el panorama: la tradicional de trigo destaca en sabor y arraigo, mientras que la de mandioca es insuperable en identidad y originalidad, aportando una experiencia de textura y sabor única en Sudamérica.

La salteña boliviana sigue siendo “mejor en complejidad de sabor”, la de pino chilena “mejor en tradición”, y las de maíz y mandioca, las “mejores en crocancia y expresión de los ingredientes locales”.

Así, cada empanada reina en su propio terreno, reafirmando la riqueza de las variantes nacionales y el fuerte vínculo emocional de cada una con su pueblo. ¡No podemos elegir una sola! Lo ideal es que sigas nuestras recetas y te deleites en casa con cada una de estas opciones deliciosas para elegir vos mismo cuál es, a tu criterio, la mejor empanada de Sudamérica.