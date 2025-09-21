Agenda cultural y artística del 21 al 27 de septiembre de 2025

DOMINGO 21
Concurso / Premio Lumière
Hasta hoy tenés tiempo de postularte al Premio Lumière, dirigido a audiovisualistas emergentes de 18 a 27 años. “Si tu pasión es el documental, esta es tu oportunidad única de llevar tu talento a la Fémis en París, la escuela más prestigiosa de Francia y una de las mejores de Europa”.
El ganador accederá a una residencia de dos meses. Organizan la Embajada de Francia en Paraguay, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Asociación de Documentalistas del Paraguay. Más informaciones en @alianzafrancesaasu
Teatro / Las Mal Queridas
Ofrecido por: Hugo Luis Robles
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
Teatro / Algunos maridos van al cielo
Ofrecido por: A2A Producciones
Hora: 20:00
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
MARTES 23
Concierto / Guara Jazz
El CCPA Jazz Quintet ofrece un homenaje diferente a la guarania desde las 20:30 en el Teatro de las Américas (José Berges 207).
Será un concierto que “fusiona la melancolía de la guarania con la libertad y la riqueza armónica del jazz”. El CCPA Jazz Quintet está compuesto por Diana Quiñónez, Magno Molinas, Paula Rodríguez, José Burguez y Bruno Muñoz. Más informaciones en @ccpaculturalpy
MIÉRCOLES 24
Conferencia / Fuckup Nights
Ofrecida por: Renato Prono, Paola Irún y Nicolás García Hume
Hora: 19:00
Lugar: Club Touch
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 26
Show de humor / Tertawa II
Ofrecido por: Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 27
Teatro / Dame la mano y vamos ya
Ofrecido por: Mario Ferreiro y Liza Paredes
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Festival / Reciclarte
Ofrecido por: Pilsen
Hora: 13:00
Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores
Informaciones: ticketea.com.py