Agenda cultural y artística del 21 al 27 de septiembre de 2025

DOMINGO 21

Concurso / Premio Lumière

Hasta hoy tenés tiempo de postularte al Premio Lumière, dirigido a audiovisualistas emergentes de 18 a 27 años. “Si tu pasión es el documental, esta es tu oportunidad única de llevar tu talento a la Fémis en París, la escuela más prestigiosa de Francia y una de las mejores de Europa”.

El ganador accederá a una residencia de dos meses. Organizan la Embajada de Francia en Paraguay, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Asociación de Documentalistas del Paraguay. Más informaciones en @alianzafrancesaasu

Teatro / Las Mal Queridas

Ofrecido por: Hugo Luis Robles

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Algunos maridos van al cielo

Ofrecido por: A2A Producciones

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

MARTES 23

Concierto / Guara Jazz

El CCPA Jazz Quintet ofrece un homenaje diferente a la guarania desde las 20:30 en el Teatro de las Américas (José Berges 207).

Será un concierto que “fusiona la melancolía de la guarania con la libertad y la riqueza armónica del jazz”. El CCPA Jazz Quintet está compuesto por Diana Quiñónez, Magno Molinas, Paula Rodríguez, José Burguez y Bruno Muñoz. Más informaciones en @ccpaculturalpy

MIÉRCOLES 24

Conferencia / Fuckup Nights

Ofrecida por: Renato Prono, Paola Irún y Nicolás García Hume

Hora: 19:00

Lugar: Club Touch

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 26

Show de humor / Tertawa II

Ofrecido por: Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 27

Teatro / Dame la mano y vamos ya

Ofrecido por: Mario Ferreiro y Liza Paredes

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Festival / Reciclarte

Ofrecido por: Pilsen

Hora: 13:00

Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores

Informaciones: ticketea.com.py