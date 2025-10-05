Agenda cultural y artística del 5 al 11 de octubre de 2025

DOMINGO 5

Teatro / Las Mal Queridas

Ofrecido por: Hugo Luis Robles

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Informaciones: tuti.com.py

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Show de humor / Tertawa II

Ofrecido por: A mamá le dieron 2 años

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 6

Exposición de arte / H2O

Ofrecido por: Herta Hiebl

Hora: 19:00

Lugar: ICPA - GZ (Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Zentrum)

Informaciones: @icpa_gz

Lea más: Ciro y los Persas y Catupecu Machu encabezarán el Cosquín Rock Paraguay

MARTES 7

Actividades varias / Semana Alemana

Siguen los encuentros en el marco de la Semana Alemana con variadas actividades en el ICPA (Instituto Cultural paraguayo Alemán), esta vez con la presentación del libro Sturmstaub in Paraguay, de Heidi Lechner, a las 19:00, en la biblioteca; el estreno del documental Leben-jezzt de Mónica Ismael a las 19:30, en el auditorio, y el ICPA-Treff, un lugar de encuentro para amigos y la comunidad del ICPA, a las 20:30, en el patio del instituto. Más informaciones: @icpa_gz

MARTES 7

Concierto / Marcelo Rojas Sinfónico

Ofrecido por: Marcelo Rojas

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

MARTES 7

Recital: Maratón Beethoven de la OSN con Fabio Martino, solista de Brasil

Ofrecido por: Centro Cultural de la República El Cabildo / Orquesta Sinfónica Nacional

Hora: 20:00

Lugar: Auditorio de la OSN (Ayala Velázquez 376 c/Cap. Brizuela)

Lea más: Taylor Swift brilla en The Life of a Showgirl

JUEVES 9

Lanzamiento / Todos los niños con sus libros

La Editorial El Lector presenta por primera vez su colección escolar “Todos los niños con sus libros”, una propuesta que “combina los textos académicos con la magia de los cuentos, entretejiendo aprendizajes y sembrando amor por la lectura desde la infancia”.

La cita es a las 18:30, en el Salón Auditorio Augusto Roa Bastos de El Lector (San Martín casi Austria, Asunción). Más informaciones: @editorialellectorpy

SÁBADO 11

Fiesta / Oktoberfest

Ofrecida por: DTA (Club Deportivo Alemán de Asunción)

Hora: 20:00

Lugar: DTA (Club Deportivo Alemán de Asunción)

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Airbag, El Club de la pelea tour

Ofrecido por: Airbag

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py