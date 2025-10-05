Agenda cultural y artística del 5 al 11 de octubre de 2025

DOMINGO 5
Teatro / Las Mal Queridas
Ofrecido por: Hugo Luis Robles
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor / Tertawa II
Ofrecido por: A mamá le dieron 2 años
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
LUNES 6
Exposición de arte / H2O
Ofrecido por: Herta Hiebl
Hora: 19:00
Lugar: ICPA - GZ (Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Zentrum)
Informaciones: @icpa_gz
MARTES 7
Actividades varias / Semana Alemana
Siguen los encuentros en el marco de la Semana Alemana con variadas actividades en el ICPA (Instituto Cultural paraguayo Alemán), esta vez con la presentación del libro Sturmstaub in Paraguay, de Heidi Lechner, a las 19:00, en la biblioteca; el estreno del documental Leben-jezzt de Mónica Ismael a las 19:30, en el auditorio, y el ICPA-Treff, un lugar de encuentro para amigos y la comunidad del ICPA, a las 20:30, en el patio del instituto. Más informaciones: @icpa_gz
MARTES 7
Concierto / Marcelo Rojas Sinfónico
Ofrecido por: Marcelo Rojas
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
MARTES 7
Recital: Maratón Beethoven de la OSN con Fabio Martino, solista de Brasil
Ofrecido por: Centro Cultural de la República El Cabildo / Orquesta Sinfónica Nacional
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio de la OSN (Ayala Velázquez 376 c/Cap. Brizuela)
JUEVES 9
Lanzamiento / Todos los niños con sus libros
La Editorial El Lector presenta por primera vez su colección escolar “Todos los niños con sus libros”, una propuesta que “combina los textos académicos con la magia de los cuentos, entretejiendo aprendizajes y sembrando amor por la lectura desde la infancia”.
La cita es a las 18:30, en el Salón Auditorio Augusto Roa Bastos de El Lector (San Martín casi Austria, Asunción). Más informaciones: @editorialellectorpy
SÁBADO 11
Fiesta / Oktoberfest
Ofrecida por: DTA (Club Deportivo Alemán de Asunción)
Hora: 20:00
Lugar: DTA (Club Deportivo Alemán de Asunción)
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Airbag, El Club de la pelea tour
Ofrecido por: Airbag
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py