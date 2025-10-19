22 títulos de pura pasión e historia

Con 22 títulos en el Transchaco Rally, Toyota Gazoo Racing Paraguay reafirma su legado como el máximo campeón de una de las competencias más exigentes del mundo.

Este 2025, el equipo regresa al Chaco con el desafío de sumar una nueva conquista, impulsado por la historia que los precede, la pasión que los define y el valor de quienes llevaron el escudo en el pecho a lo largo del tiempo: pilotos, copilotos, técnicos y hasta fanáticos.

Esta campaña contará con la participación de personajes que narran cómo se siente vivir y trabajar un Rally del Chaco, cada uno desde su visión y perspectiva.

Entre ellos están Alejandro Galanti (piloto), Marcelo Toyotoshi (copiloto), Verónica Chaves (jefa de equipo), Víctor Fadul (coordinador logístico) y José Notario (coordinador de equipo técnico), quienes han sido parte fundamental en la construcción histórica de las numerosas victorias de la marca.

“Este equipo se caracteriza por la unión y la entrega. Cada tramo se vive con intensidad, con el compromiso de dejar todo en la pista”, destacó Marcelo Toyotoshi, copiloto del equipo oficial.

Detrás de los pilotos, existe un grupo que trabaja sin pausa: ingenieros, técnicos, coordinadores y asistentes que aseguran que cada Toyota esté listo para enfrentar las condiciones más extremas de la Tierra Mbareté.

La campaña Vestidos de historia refleja ese espíritu colectivo, donde cada integrante lleva con orgullo el escudo de la marca.

Con 22 conquistas en las 50 ediciones del Transchaco Rally, Toyota Gazoo Racing Paraguay no solo representa la dureza, velocidad y rendimiento de sus vehículos Toyota, sino también la tradición, el orgullo y la pasión por el rally.

Con todo listo para el Transchaco Rally 2025, Toyota Gazoo Racing Paraguay invita a fanáticos y público en general a conocer la campaña Vestidos de historia, impulsada por la pasión y la fuerza de un país que vibra con el rally, en las redes sociales de la marca @toyotagazooracingpy.