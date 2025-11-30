Los misterios y enigmas del Gran Chaco

Gherardo La Francesca es un enamorado del Chaco Paraguayo. Desde que llegó a nuestro país hace 12 años como integrante de la misión diplomática de Italia se ha sentido atraído por este territorio y decidió mantener un vínculo que se sigue fortaleciendo a través de la red Museo Verde, organización de voluntariado con sede en Italia, dedicada a la conservación y valorización del medio ambiente y las culturas indígenas del Gran Chaco. Abarca 12 culturas diferentes a través de veinte pequeños museos, en los que lo que más importa es la interacción y el intercambio.

Desde la misma organización busca impulsar actividades productivas que sean compatibles con la conservación y valorización de la naturaleza y cultura civil en los cuatro países que comprende el Chaco Sudamericano: Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

En todos estos territorios se encuentran las comunidades de entre 200 y 1.000 habitantes que están tomando conciencia de que son parte de algo mucho más importante, que son parte de una población de medio millón de indígenas en un territorio de 1.300.000 kilómetros cuadrados, explica La Francesca en su último viaje a Paraguay, días pasados.

Junto con Riccardo Tiddi, responsable de la investigación biológica en el Parque Nacional Iguazú, acaban de publicar a modo de preedición limitada el álbum Gran Chaco. Paisajes, Biodiversidad, Pueblos Originarios.

El material salió a luz en el marco de las celebraciones de los 150 años de las relaciones diplomáticas entre Paraguay e Italia. Cuenta con el auspicio de la Embajada de Italia en Paraguay y la Organiazación Internacional ítalo latino americana (IILA). La exquisita edición está escrita en tres idiomas: español, inglés e italiano.

Para el próximo año, en junio de 2026, preparan un gran encuentro de culturas del Chaco en el Seminario Metropolitano de Asunción por ser nuestra región el epicentro del Chaco. Será un gran encuentro intercultural.

“Creemos que la conservación del ambiente y las culturas indígenas no solo se pueden realizar con proyectos de asistencialismo. Nuestra filosofía es tratar de facilitar actividades que produzcan algunos elementos”, considera.

Por eso en 2026 presentarán un proyecto basado sobre la valorización de cuatro tipos de recursos del Chaco: artesanía, plantas medicinales, ecoturismo y maderas tropicales.

Parte del plan también es presentar una oferta turística no tradicional que consista en organizar pequeños circuitos turísticos fuera de lo común dirigidos a los visitantes del Chaco como para asistir a danzas rituales en las comunidades indígenas, apreciar su artesanía y participar de actividades como recolección de miel silvestre, etc.

El álbum es parte de esa propuesta de revalorización del Chaco que abarca de manera didáctica y sintética aspectos interesantes de la región desde disciplinas como la geografía, historia, meteorología, teología, ciencias de la navegación, antropología, pero sobre todo es un “libro fotográfico” muy rico en imágenes de ocho destacados fotógrafos italianos y paraguayos. “Este no es un libro para especialistas, ni científicos, sino para que la gente entienda lo especial, lo lindo, el gran valor que tiene la región”, explica Gherardo La Francesca al reiterar que la filosofía es lograr una fusión entre la cultura indígena y la europea en las actividades culturales y de conservación.

La Francesca es un gran admirador de Guido Boggiani, quien pudiendo haber vivido y disfrutado del mundo de la Belle Époque, prefirió la aventura, realizar travesías difíciles y adentrarse en el Chaco hasta morir. “Gracias a él hemos tenido información, materiales, documentos, sobre todo en el Museo Pigorini de Roma y el Museo Antropológico de Florencia, donde se tiene parte de su colección”, menciona.

Gherardo La Francesca destaca la colaboración y la confianza generada con los indígenas en las actividades de Museo Verde. “Mi intención es ser un catalizador entre las culturas y queremos llegar a facilitar un uso apropiado y más inteligente, también desde el punto de vista económico, de recursos naturales y culturales del Chaco y beneficiará a sus moradores”, destaca.

Explorando las páginas del álbum

El álbum Gran Chaco aborda varios aspectos como la formación de la región, cómo se pobló, el contacto entre dos mundos y el Chaco hoy. En apretada síntesis rescatamos algunos pasajes:

Formación del territorio. “El Chaco es un lugar especial, hogar de pueblos y animales extraordinarios. Un contenedor de recursos excepcionales que deben conocerse, conservarse, respetarse y valorarse. Para desvelar el enigma de este territorio fascinante y todavía misterioso, debemos retroceder en el tiempo hasta llegar al Mesozoico”. El escenario tomó forma en dos momentos: Hace 100 millones de años se formó la gran llanura y hace 20 millones de años en el periodo de calentamiento global se convierte en un “mar más grande que el Mediterráneo” y un “laboratorio de supervivencia”.

El Paisaje. “Un mosaico de paisajes incontaminados. El Gran Chaco es una vasta y compleja ecorregión que presenta una extraordinaria variedad de ambientes naturales y paisajes que van desde zonas húmedas cercanas a los ríos Paraguay y Paraná hasta la zona árida central”.

Población. Sobre ¿Cómo y cuándo se pobló el Chaco? se mencionan tres posibilidades que se identifican con el continente americano: “El lecho seco del Golfo del Chaco, al igual que todo el continente americano, es tierra de inmigración”. El ser humano fue llegando por el norte, desde Asia por el estrecho de Bering; desde la Polinesia siguiendo la ruta ecuatorial y atravesando el Océano Pacífico o desde el sur, desde Australia, por la Antártida hasta el Cabo de Hornos.

Biodiversidad. “Un tesoro de la biodiversidad en peligro. El Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica, es un mosaico de ecosistemas cruciales que desbordan una extraordinaria diversidad biológica, comparable con la del Amazonas”. Se estima la presencia de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 120 especies de reptiles, 100 de anfibios y 150 de mamíferos.

Los nativos. Los pueblos originarios de hoy que pueblan el Chaco pertenecen a 25 grupos étnicos diferentes agrupados en 10 familias lingüísticas distintas.

Adentrarse en las páginas de esta obra para explorar las fotografías y su contenido es una verdadera y deliciosa aventura. Es un verdadero viaje en el tiempo y en el espacio.

