El Barroco del Perú y del Paraguay

Por cuarto año consecutivo, la Embajada del Perú invita a una velada inolvidable que une dos naciones hermanas a través de uno de los capítulos más brillantes de la historia musical americana: El Barroco del Perú y Paraguay: Tesoros del Barroco de Latinoamérica. El Concierto Navideño será el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00, en la Catedral Metropolitana, que se convertirá en un portal al siglo XVII, con entrada libre y gratuita. Resonará el Ensamble Paraqvaria, dirigido por el maestro Ian Szarán.

Homenaje a Augusto Roa Bastos

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó un matasellos conmemorativo denominado 30 años del Premio Nacional de Literatura otorgado a Don Augusto Roa Bastos (1995-2025). El matasellos se aplicó en la cubierta de todas las correspondencias que ingresaron o salieron para el interior o exterior del país los días hábiles entre el 20 y el 28 de noviembre. Por ahora ya es una pieza más para los coleccionistas del mundo filatélico.

Exposición de obras de estilo manga

La muestra se realizará desde el 5 de diciembre en el Centro Paraguayo Japones –CPJ– y se trata de obras de estilo manga de los ilustradores y docentes de Cosmo Estudio-IKIGAI-Entres sueños y viñetas. La exposición colectiva incluye, además de las ilustraciones, esculturas de Vania Boidanich, Antonella Ruiz Díaz, Arthur Neufeld, Jorge Luis Jiménez, José Sarubbi, Manuel Morales, Marco Augusto Ferreira y Santiago Miranda. Cuenta con el apoyo de la Asociación Paraguayo-Japonesa. Acceso libre y gratuito.

Academia Paraguaya de Odontología

El Centro Cultural de la República El Cabildo fue escenario de un hito para la ciencia y la salud del Paraguay; la primera investidura de los Académicos de Número de la Academia Paraguaya de Odontología, realizada este pasado viernes 21 de noviembre, en el Salón Auditorio. Fueron incorporados 14 destacados profesionales profesores doctores de las diversas especialidades odontológicas que se desarrollan en nuestro país, por los méritos y la destacada trayectoria en el ámbito profesional, académico y científico.

Museo de María Auxiliadora

El emblemático e histórico santuario de María Auxiliadora ubicado en la esquina de las calles Humaitá y Don Bosco de la ciudad de Asunción prepara el Museo de María. Se trata de una donación a la comunidad salesiana del mecenas Nicolás Darío Latourrette Bo. La bendición será el 12 de diciembre a las 20:00 a cargo del cura rector padre Héctor Fariña Garcilazo. El templo mariano ya había recibido una serie de iconografías instaladas en lugares estratégicos con datos sobre la rica historia del sitio.

Repositorio digital del Museo de la Justicia

El Museo de la Justicia lanza su plataforma digital que permitirá acceder a todos los documentos del Operativo Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980. También están disponibles las referencias descriptivas del acervo general del museo. La documentación digitalizada se halla en proceso de optimización para facilitar la consulta web. Más info: www.pj.gov.py/operacion-condor/