Filatelia: Navidad 2025

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) lanzó 6.000 estampillas denominadas Navidad 2025 en dos sellos postales. Uno es La Anunciación bajo un cielo de Ñandutí y el otro La Sagrada Familia entre lapachos y cocoteros sitúa el cuadro en un entorno de árboles y plantas típicas del Paraguay. Las estampillas están inspiradas en obras del artista Mauro Thompson. Pueden ser adquiridas en el Correo Paraguayo (Alberdi 130 y Benjamín Constant), en el horario de 7:00 a 13:00, de lunes a viernes. Más info: filateliaventas@gmail.com

Acervo bibliográfico en Canindeyú

El Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR) realizó una valiosa donación bibliográfica a centros educativos y comunidades indígenas de Villa Ygatimí y zonas aledañas, en Canindeyú. Se trata de lotes de libros de la valiosa Colección del Bicentenario, así como de otras publicaciones del acervo del centro cultural. El objetivo es solventar las carencias de las bibliotecas escolares y ante la necesidad de enriquecer los espacios de lectura con los jóvenes en los puntos más lejanos del país.

Miércoles Clásicos de Cine de Barrio

El próximo miércoles 10 de diciembre concluye el ciclo de funciones de este año de Cine de Barrio con foco dedicado a la obra del actor y director estadounidense Orson Welles. La función será de 19:00 a 21:15 en la sede de Cine de Barrio, ubicada en Defensa Nacional 737 c/ Washington, barrio Las Mercedes. Como cierre se verá Citizen Kane (1941) que trata sobre la vida de un importante magnate estadounidense de los medios de comunicación, Charles Foster Kane. Más info: www.instagram.com/cinedebarriopy/

El Derecho a la Ciudad

Grupos ciudadanos convocan a personas y organizaciones de Asunción y área metropolitana al ciclo de encuentros por el derecho a la ciudad. Se busca, entre otras cosas, impulsar organizaciones ciudadanas y generar espacios de contención y revitalización de la mística colectiva. Convocan: Asunción Causa Nacional, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y otras organizaciones civiles. Será el 13 de diciembre a las 18:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar 310).

Recorrido temático Casas del Bicentenario

El Cabildo y la Red de Casas Bicentenario y Senatur presentaron esta semana el circuito cultural Guarania: Patrimonio Universal en cinco pasos en el marco del primer aniversario de la citada declaración de la Guarania por la Unesco. El recorrido incluye las cinco casas bicentenario: De las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler, Casa Bicentenario de la Música Agustín Barrios, Del Teatro Edda de los Ríos, De la Danza Tala Ern y De la Poesía Augusto Roa Bastos.

Premio a la innovación en educación

La joven sicóloga paraguaya Maureen Montanía (26) acaba de ser galardonada con el Premio Innovator Under 35 del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por hacer un cambio positivo en su entorno a través de su proyecto Laboratorio Aikumby. El premio significa ser considerado uno de los jóvenes más prometedores e influyentes del planeta en innovación científica o tecnológica. Aikumby es el primer espacio en el país especializado en identificar y acompañar a niños, niñas y adolescentes con altas capacidades y doble excepcionalidad.

