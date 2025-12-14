Filatelia: Instituto Municipal de Arte

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó la serie de estampillas Instituto Municipal de Arte-Cuna de Artistas. Los nuevos sellos postales destacan la labor de la entidad para la promoción de la cultura y honra el esfuerzo de docentes, alumnos y gestores culturales en el arte como un puente que une comunidades, épocas y territorios. El acto fue en el auditorio Mercedes Jané, ubicado en Presidente Franco esq. Montevideo, sede del IMA.

Actividades en Cine Cañisa

Una divertida y educativa actividad se realizará hoy de 18:00 a 22:00 en el Cine Cañisa de Trinidad con Canopus y Turismo Asu. Habrá cine, conversatorio y observación con telescopio en dos grupos; el primero, de 18:00 a 20:00, y el segundo, de 20:00 a 22:00. El aforo es limitado y los menores de 4 años no pagan. Más información en @culturaasu

Maestros del Arte 2025

La ceremonia anual “Maestros del Arte” 2025 se realizará mañana lunes 15 de diciembre, a las 11:30, en el Salón Auditorio del Centro Cultural El Cabildo. Serán distinguidos: Margarita Miró Ibars, por su aporte a la literatura; Osvaldo Pitoe, por su creatividad en las artes visuales; Luz María Bobadilla, por su excelencia en la música; Maribeth Brizuela, por su trayectoria en la danza y Erenia López, por su despliegue en teatro. Debido a las limitaciones de espacio el acceso será limitado y por invitación.

Museo de María

Asunción ahora cuenta con un museo dedicado a explicar y resaltar la importancia histórica de María de Nazaret. El Museo de María (Humaitá esq. Don Bosco) es una iniciativa del padre Héctor Fariña, rector del Santuario de María Auxiliadora, con el arzobispo emérito de Asunción Mons. Edmundo Valenzuela. Fue solventada como una donación personal por el mecenas Nicolás Darío Latourrette Bo. Está a cargo del museólogo Luis Lataza y presenta la importancia de María, su vida según la Biblia y la tradición cristiana, las imágenes de la Virgen que son patronas de América entre otras.

Jasy Jatere

La banda paraguaya Mythika presenta Jasy Jatere, su nuevo single inspirado en la mitología guaraní, disponible en todas las plataformas desde el viernes 12 de diciembre. La canción inaugura una serie de lanzamientos conceptuales basados en figuras y leyendas de nuestro país, que formarán parte de su próximo álbum Mythos. Mythika fusiona heavy/power metal con la esencia ancestral del país, dando vida a la leyenda de Jasy Jatere desde una narrativa que mezcla memoria, advertencia y tradición.

Mural 100 años de la Guarania

El próximo miércoles 17 de diciembre a las 19:00 se realizará la inauguración del mural ganador del Premio de Artes Visuales 2025 de la Embajada de Alemania. La obra se titula “100 años de Guarania” y es obra de Antonella Aranda Ávila. La obra pictórica está en Punta Karapã y se suma a la galería de murales de la Chacarita.

