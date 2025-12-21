Agenda cultural y artística del 21 al 27 de diciembre de 2025

DOMINGO 21

Navidad en el Centro Histórico de Asunción

La feria navideña y exposición de emprendedores Navidad Palma Vy’a se llevará a cabo en Palma y 15 de Agosto, de 11:00 a 23:00. Habrá muchas opciones artesanales para regalar y ricas opciones para comer algo diferente.

Se puede aprovechar para un paseo familiar por las calles y algunos puntos para visitar y tomarse fotos con el árbol de Navidad del Palacio de López, el arbolito de la Plaza de la Democracia y los túneles de luces de la calle Palma. Más informaciones @asumegafest

Exhibiciones / Museo de Ciencias

Último día para visitar el Museo de Ciencias hasta su reapertura el 8 de enero.

Aprovechá para ir con los chicos a San Cosmos y TatakuaLab e incentivá su creatividad, curiosidad y ganas de aprender hasta en vacaciones. El horario es de 14:00 a 20:00. Para más información: @muci_py

Feria / Somos artesanía

Ofrecida por: Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)

Hora: 09:00 a 21:00

Lugar: Centro Cultural del Puerto

Informaciones: @institutoparaguayodeartesania

Concierto / Kuazar

Ofrecido por: Kuazar

Hora: 17:00

Lugar: Club Social Acaray, Ciudad del Este

Informaciones: tuti.com.py

Fiesta y Feria / Sofía Barudi y Paty Latorre

Ofrecidas por: Sofía Barudi y Paty Latorre

Hora: 18:00

Lugar: La esquina Cooltural (The Comedy Club)

Informaciones: @sofiabarudi

JUEVES 25

Fiesta / Navidad en Faces

Ofrecida por: Faces

Hora: 00:30

Lugar: Faces

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 27

Fiesta / Goldie Oldie

Ofrecida por: Goldie Oldie

Hora: 20:00

Lugar: Enciso Velloso 2229

Informaciones: tuti.com.py