Agenda cultural y artística del 21 al 27 de diciembre de 2025

DOMINGO 21
Navidad en el Centro Histórico de Asunción
La feria navideña y exposición de emprendedores Navidad Palma Vy’a se llevará a cabo en Palma y 15 de Agosto, de 11:00 a 23:00. Habrá muchas opciones artesanales para regalar y ricas opciones para comer algo diferente.
Se puede aprovechar para un paseo familiar por las calles y algunos puntos para visitar y tomarse fotos con el árbol de Navidad del Palacio de López, el arbolito de la Plaza de la Democracia y los túneles de luces de la calle Palma. Más informaciones @asumegafest
Exhibiciones / Museo de Ciencias
Último día para visitar el Museo de Ciencias hasta su reapertura el 8 de enero.
Aprovechá para ir con los chicos a San Cosmos y TatakuaLab e incentivá su creatividad, curiosidad y ganas de aprender hasta en vacaciones. El horario es de 14:00 a 20:00. Para más información: @muci_py
Feria / Somos artesanía
Ofrecida por: Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)
Hora: 09:00 a 21:00
Lugar: Centro Cultural del Puerto
Informaciones: @institutoparaguayodeartesania
Concierto / Kuazar
Ofrecido por: Kuazar
Hora: 17:00
Lugar: Club Social Acaray, Ciudad del Este
Informaciones: tuti.com.py
Fiesta y Feria / Sofía Barudi y Paty Latorre
Ofrecidas por: Sofía Barudi y Paty Latorre
Hora: 18:00
Lugar: La esquina Cooltural (The Comedy Club)
Informaciones: @sofiabarudi
JUEVES 25
Fiesta / Navidad en Faces
Ofrecida por: Faces
Hora: 00:30
Lugar: Faces
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 27
Fiesta / Goldie Oldie
Ofrecida por: Goldie Oldie
Hora: 20:00
Lugar: Enciso Velloso 2229
Informaciones: tuti.com.py