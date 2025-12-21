Esa horrenda belleza

Es el título del libro de Milda Rivarola con los subtítulos “Esa abrumadora maravilla, ese salvaje esplendor, esa sublime armonía”, con el sello de Editorial Servilibro. La obra reúne cuatro relatos de viajeros a los saltos del Guairá, el brasileño Borba, los italianos Antonelli y Bove, el español San Martín a fines del siglo XIX. Reproduce fotografías inéditas de Manuel San Martín, de la colección de Juan Migliore, cartas postales y un bello mapa del trayecto, a caballo o en carreta, desde Puerto Rosario hasta los saltos.

La época dorada de la televisión paraguaya

La Lic. Haydée Galeano presenta mañana el libro que rescata todo el desarrollo, protagonistas y anécdotas de una época que se detalla en el título y que abarca desde 1980 hasta 1999. La autora es periodista con vasta trayectoria en medios de comunicación. La presentación será mañana lunes 22, a las 18:00, en el Auditorio del CEPB - Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y estará a cargo de Fabiana Casadío. Editorial Arandurá.

Tejidos paraguayos en la filatelia

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) emitió la última serie postal del 2025: Mercosur-Tejidos Artesanales. Está compuesta de tres estampillas con valores diferentes que hacen alusión al tejido de poyvi, el encaje artesanal de ñandutí y el tradicional encaje ju. Pueden ser adquiridas en el local del Correo Paraguayo (Alberdi 130 y Benjamín Constant) de 07:00 a 13:00, de lunes a viernes.

Documentación de la lengua manjui

La Secretaría de Políticas Lingüísticas avanza en la documentación de la lengua manjui en el marco del rescate de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. La documentación audiovisual de la lengua manjui se inició en 2024 a solicitud de la comunidad San Eugenio (San Agustín) del pueblo manjui, con el objetivo de registrar la alimentación tradicional desde la recolección, las técnicas de preparación hasta el consumo atendiendo la temporada de los frutos, hierbas y animales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Raíz y Barrio, del Mariscal

Un nuevo ícono urbano para Asunción quedó habilitado esta semana en el Shopping Mariscal, corazón y punto cero del barrio Mariscal, con el mural Raíz y Barrio. La obra inspirada en dichos de Moisés Bertoni celebra la biodiversidad urbana y la identidad cultural del Paraguay, en el barrio más habitable y dinámico de Asunción. Fue realizada por el artista Oz Montanía, junto a su equipo de Ocho Estudio, y contó con la curaduría de la reconocida artista Laura Mandelik.

Mural de homenaje a la guarania

Cien años de la Guarania es otro mural habilitado esta semana en Punta Karapã, obra de Antonella Aranda, ganadora del Premio de Artes Visuales 2025 organizado por la Embajada de Alemania en nuestro país con el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. El mural tiene 60 metros cuadrados y está ubicado en el conocido recodo asunceno con entrada por Mariscal López y Caballero. Se suma a la galería de murales del sector en homenaje a José Asunción Flores.