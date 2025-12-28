Agenda cultural y artística del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026

DOMINGO 28

Paseo en lancha / Hasta el puente Héroes del Chaco

Ofrecido por: Asu Cultura y Turismo

Hora: 10:00, 11:30, 13:30 y 15:00

Lugar: muelle bajo Turista Róga

Informaciones: @turismoasu

LUNES 29

Community showcase 2025 /Networking, concurso y más

<b>Ofrecido por:</b> CCPA

Hora: 19:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: ticketea.com.py

MIÉRCOLES 31

Cena show de fin de año / DTA

Goldene Nacht, la cena show de fin de año del Club Alemán promete una despedida del 2025 y recibimiento del 2026 con sabor, música y fiesta desde las 20:00.

Se podrá disfrutar de las delicias de Il Mangiare y el acompañamiento musical del Dúo Sasanuma-Pinazzo. Ideal para venir con amigos, pareja o familia. Las reservas para la noche dorada se realizan al (0994) 583-837 / (0972) 671-100.

Cena de Año Nuevo / Club Deportivo de Puerto Sajonia

Ofrecido por: CDPS

Hora: 21:00

Lugar: Club Deportivo de Puerto Sajonia

Informaciones: @clubsajoniaoficial

JUEVES 1

Fiesta de año nuevo / Club Condesa

Ofrecido por: Club Condesa

Hora: 0:00

Lugar: Club Condesa

Informaciones: tuti.com.py

Recorrido / Teatro Municipal

Ofrecido por: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Hora: de 13:00 a 19:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

SÁBADO 3

Fiesta Hawaiana en Pilar 2026

La tradicional Fiesta Hawaiana de Pilar tendrá lugar a orillas del Río Paraguay con la participación musical de Paco Barrón, Talento de Barrio, DJ Treekoo, Los Tulipanes, The Kilks, Indio Rubio, Tierra Noble, Onda Rapai, Estudio 69 Show Visual, A Punto de Caramelo, DJ Ware y DJ David Mora. La cita es desde las 18:00. Para más informaciones: tuti.com.py