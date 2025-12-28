Agenda cultural y artística del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026

DOMINGO 28
Paseo en lancha / Hasta el puente Héroes del Chaco
Ofrecido por: Asu Cultura y Turismo
Hora: 10:00, 11:30, 13:30 y 15:00
Lugar: muelle bajo Turista Róga
Informaciones: @turismoasu
LUNES 29
Community showcase 2025 /Networking, concurso y más
<b>Ofrecido por:</b> CCPA
Hora: 19:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: ticketea.com.py
MIÉRCOLES 31
Cena show de fin de año / DTA
Goldene Nacht, la cena show de fin de año del Club Alemán promete una despedida del 2025 y recibimiento del 2026 con sabor, música y fiesta desde las 20:00.
Se podrá disfrutar de las delicias de Il Mangiare y el acompañamiento musical del Dúo Sasanuma-Pinazzo. Ideal para venir con amigos, pareja o familia. Las reservas para la noche dorada se realizan al (0994) 583-837 / (0972) 671-100.
Cena de Año Nuevo / Club Deportivo de Puerto Sajonia
Ofrecido por: CDPS
Hora: 21:00
Lugar: Club Deportivo de Puerto Sajonia
Informaciones: @clubsajoniaoficial
JUEVES 1
Fiesta de año nuevo / Club Condesa
Ofrecido por: Club Condesa
Hora: 0:00
Lugar: Club Condesa
Informaciones: tuti.com.py
Recorrido / Teatro Municipal
Ofrecido por: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Hora: de 13:00 a 19:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
SÁBADO 3
Fiesta Hawaiana en Pilar 2026
La tradicional Fiesta Hawaiana de Pilar tendrá lugar a orillas del Río Paraguay con la participación musical de Paco Barrón, Talento de Barrio, DJ Treekoo, Los Tulipanes, The Kilks, Indio Rubio, Tierra Noble, Onda Rapai, Estudio 69 Show Visual, A Punto de Caramelo, DJ Ware y DJ David Mora. La cita es desde las 18:00. Para más informaciones: tuti.com.py