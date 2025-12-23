Marvel presentó con el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”

Después de la filtración del tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel reaccionó liberando de manera oficial el avance de su próxima gran apuesta cinematográfica. El nuevo tráiler confirma uno de los regresos más esperados por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): Chris Evans vuelve como Capitán América.

Avengers: Doomsday tiene fecha de estreno en cines para el 18 de diciembre de 2026. Con esto definido, el estudio decidió adelantar uno de los anuncios más importantes ligados a la cinta: la presencia de Evans retomando el papel que lo consolidó como uno de los rostros centrales del UCM.

Chris Evans vuelve como Steve Rogers

En el tráiler oficial publicado por Marvel se ve que Chris Evans regresará como Capitán América. Su última aparición como este superhéroe dentro del UCM había sido en 2019, por lo que el avance supone su retorno oficial al rol que lo hizo emblemático.

El propio tráiler de Avengers: Doomsday muestra que el personaje está de vuelta como Steve Rogers, aunque por ahora no se han revelado detalles precisos sobre la relevancia o el desarrollo de su papel dentro de la trama.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque Chris Evans no había interpretado a Capitán América desde 2019, el actor regresó al UCM en 2024 con la película Deadpool y Wolverine. En esa ocasión, lo hizo retomando a Johnny Storm, personaje al que ya había dado vida en 2005. Ese regreso se produjo en un contexto distinto, con Evans interpretando a un héroe diferente al habitual dentro de Marvel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La novedad ahora radica en que, de acuerdo con lo mostrado en el tráiler de Avengers: Doomsday, Evans vuelve específicamente como Steve Rogers, su versión de Capitán América.

El reparto: viejos Vengadores y nuevos roles

El regreso de Chris Evans como Capitán América garantiza que Avengers: Doomsday contará, al menos, con dos de los Vengadores originales. Junto a él, Chris Hemsworth retomará su papel de Thor, manteniendo la presencia de otro de los pilares fundacionales del equipo.

Además, se confirma que Robert Downey Jr. formará parte del elenco, aunque no regresará como Iron Man. En esta ocasión, el actor aparecerá en la película interpretando a Doctor Doom. Este giro en su participación añade un elemento de particular interés, ya que introduce a Downey Jr. en un rol distinto dentro del UCM.

Dirección a cargo de los hermanos Russo

La película estará dirigida por los hermanos Russo, responsables de anteriores entregas clave del UCM. Su tarea en Avengers: Doomsday incluirá, entre otros desafíos, la forma en que manejarán la aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y la reintegración de Chris Evans como Steve Rogers.