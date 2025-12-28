Esto sucedió

Cena de honor

El ajetreado fin de año de la década del sesenta era abundante en cenas, encuentros y otras actividades de la Socialité asuncena. ABC Color se hacía eco de ellas. En la foto: “El embajador de Israel (Benjamin Varon) y señora de Varon ofrecieron una cena en honor al señor ministro de Relaciones Exteriores y señora de Sapena Pastor. En un apartado vemos a la señora Stella Ruffinelli de Moreno González entre el agasajado y el doctor Horacio Campuzano, a la señora Miriam Laserson de Varon y al ministro César Barrientos”.

Las asociadas del Club del Libro Nº 6 despidieron el año 1969 con sus señores esposos. Aparecen Gloria Humada de Sosa, Ketty Decoud Resquín, Miriam Barboza de Amarilla Fretes, Hilda Mareco de Insfrán, Chiquita León de Grillón, Yolanda Sosa de Ferreira, Beba González Navero de Jara, Chichí Escurra de Picasso, señora de Díaz Escobar, Ana Iris Chávez de Ferreiro, Nenú Masi de Paganetti, Ofelia León de Barchini, señora Paganetti de Ritter, Elida Serrati de Berra, Lili de Cegla, Nene Gorostiaga de Bedoya, Ana Persichino de Ortiz, Ema Piola de Ayala y Marina Mena. Atrás aparecen los esposos de las integrantes del club.

En 1969 causó gran impacto en los estudiantes las becas concedidas por Shell Limited para el sector agropecuario. En la foto un brindis en la Casa Argentina, con el gerente de la firma, Dr. Martín Páez Allende, ofrecido a los usufructuarios de toda la República. Quince alumnos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y otros quince del Colegio Agronómico Carlos Pfannl resultaron ese año beneficiarios de las Becas Shell otorgadas a alumnos de buenas calificaciones con riesgo de no terminar sus estudios. El aporte era de G. 6.000 mensuales.

