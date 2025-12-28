Rompé con la presión por las calorías: claves para disfrutar de las cenas sin tantas restricciones

Desde la primera semana de diciembre, una persona abre el calendario y no ve días: ve cenas. La del trabajo, la de los amigos del colegio, la de la familia política, el intercambio de regalos. Antes de pensar en los horarios, piensa en las calorías. “Este año sí me voy a cuidar”, se promete, mientras guarda en el cajón la caja de turrones que alguien llevó a la oficina.

El mes que, en teoría, celebra encuentros y descanso se convierte en una pista de obstáculos: evitar el pan dulce, contar copas de vino, negociar con el postre. En redes sociales desfilan mensajes que alternan entre la culpa y la burla: “Operación bikini”, “Quemar el pavo en el gimnasio”, “Permitirse solo un antojito”.

“Diciembre concentra todas las presiones: la de convivir, la de disfrutar y la de seguir cumpliendo con un ideal de cuerpo”, explica una nutrióloga clínica consultada. “El problema no son las cenas, sino la idea de que un mes puede ‘dañar’ todo lo que somos”.

La culpa y el perfeccionismo

Psicólogos de la conducta alimentaria advierten que esta mezcla de culpa, comparación y perfeccionismo es terreno fértil para conductas de riesgo: ayunos compensatorios, ejercicio excesivo, atracones seguidos de vergüenza. No siempre se verbalizan, pero dejan huella en la forma de relacionarse con la comida… y con uno mismo.

Frente a ese ruido, algunas personas están ensayando otra ruta. Cambian el “no puedo comer eso” por preguntas distintas: “¿Tengo hambre?”, “¿Esto me apetece?”, “¿Cómo quiero recordar esta cena?”. La alimentación intuitiva y el enfoque de salud en todas las tallas ganan espacio en consultas, blogs y conversaciones.

“Cuidarse no es llegar a enero con el mismo peso”, resume una psicóloga especializada en imagen corporal. “Es poder sentarse a la mesa sin miedo, con límites propios y sin que el plato dicte el valor de la persona”.

El desafío de este año no será evitar el postre, sino algo más profundo: dejar atrás la presión de “mantenerse perfecto en las fiestas”. Brindar, por primera vez, por un diciembre menos exigente… y un poco más libre.

