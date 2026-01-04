Esto sucedió

Cabalgata de Reyes

La Comisión de Damas del Hogar del Canillita y Paraguay Refrescos SA realizaron el viernes a las 17:00 una cabalgata de Reyes Magos por las calles céntricas de la ciudad con muñecos gigantes entre los autos, decía ABC Color el 4 de enero de 1968. La cabalgata de Reyes es una tradición que se remonta a finales del siglo XIX en España. Los niños podían ver, tocar y disfrutar de los tres magos que acudieron desde Oriente a adorar al Niño Jesús, Melchor, Gaspar y Baltasar, que les entregaba juguetes.

Festival de Tom y Jerry en el Granados

El 4 de enero de 1968 se anunció un divertido Festival de Tom y Jerry en el cine Granados de Asunción. “Creados por William Hanna y Joseph Barbera, estos simpáticos personajes, magníficamente logrados por los dibujantes, se pasan la vida de aventura en aventura, cuando el gato Tom trata de capturar al ratón Jerry, lo cual casi siempre resulta en algún problema para el propio Tom. En este festival que presenta el cine Granados se exhiben una serie de cortos realizados en Technicolor”, decía la crónica.

Rebaja de pasaje en el tren

“La rebaja en los precios de los pasajes en tren está dando magníficos resultados”, dijo a ABC Color el gerente del Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López, el señor Ricardo Garay, según publicación del 4 de enero de 1968. La empresa estatal había dispuesto una disminución del cuarenta por ciento en los precios de los boletos en toda la línea; es decir, hasta Encarnación. En ese entonces el recorrido se realizaba en 16 horas habiéndose logrado una economía de dos horas sobre el horario anterior, explicó el funcionario.

pgomez@abc.com.py

