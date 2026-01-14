Superfrutas deshidratadas: el ‘snack’ ideal para la playa

Cómo hacer banana deshidratada
Banana deshidratada
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3–4 bananas maduras (pero firmes)
- Zumo de ½ limón (opcional, para evitar el oscurecimiento)
- Agua (si se usa el baño de limón)
Elaboración paso a paso
- En el horno ajustar la temperatura a 70–90 °C, con calor arriba y abajo, preferiblemente con ventilador. Cuanto más baja la temperatura, mejor se conserva el valor nutricional, pero más tiempo llevará.
- Pelarlas y cortarlas en rodajas de entre 3 y 5 milímetros de grosor. Las rodajas muy finas quedarán crujientes; las más gruesas, tipo “gominola” seca.
- Mezclar el zumo de medio limón con una taza de agua. Sumergir las rodajas 2–3 minutos para reducir la oxidación que oscurece la fruta. Escurrir bien y secar con papel de cocina.
- Colocar las rodajas en una bandeja forrada con papel vegetal, sin que se toquen. Hornear entre 2 y 4 horas, dándoles la vuelta a mitad de tiempo. El tiempo exacto dependerá del grosor y de la humedad del horno.
- Estarán listas cuando se vean secas por fuera pero aún algo flexibles al doblarlas. Si se desean crujientes, prolongar el secado vigilandolas para que no se quemen.
- Dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de guardar en un frasco hermético. En un lugar fresco y seco, pueden durar varias semanas.