14 de enero de 2026 - 06:00

Superfrutas deshidratadas: el ‘snack’ ideal para la playa

La deshidratación elimina gran parte del agua de la fruta, pero conserva fibra, vitaminas y minerales en una forma concentrada. Eso las hace más ligeras, duraderas y fáciles de transportar. Seguí estas recetas y aprendé a hacer los snacks más saludables.

Por Alba Acosta

Cómo hacer banana deshidratada

Banana deshidratada

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3–4 bananas maduras (pero firmes)
  • Zumo de ½ limón (opcional, para evitar el oscurecimiento)
  • Agua (si se usa el baño de limón)

Elaboración paso a paso

  1. En el horno ajustar la temperatura a 70–90 °C, con calor arriba y abajo, preferiblemente con ventilador. Cuanto más baja la temperatura, mejor se conserva el valor nutricional, pero más tiempo llevará.
  2. Pelarlas y cortarlas en rodajas de entre 3 y 5 milímetros de grosor. Las rodajas muy finas quedarán crujientes; las más gruesas, tipo “gominola” seca.
  3. Mezclar el zumo de medio limón con una taza de agua. Sumergir las rodajas 2–3 minutos para reducir la oxidación que oscurece la fruta. Escurrir bien y secar con papel de cocina.
  4. Colocar las rodajas en una bandeja forrada con papel vegetal, sin que se toquen. Hornear entre 2 y 4 horas, dándoles la vuelta a mitad de tiempo. El tiempo exacto dependerá del grosor y de la humedad del horno.
  5. Estarán listas cuando se vean secas por fuera pero aún algo flexibles al doblarlas. Si se desean crujientes, prolongar el secado vigilandolas para que no se quemen.
  6. Dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de guardar en un frasco hermético. En un lugar fresco y seco, pueden durar varias semanas.

Cómo hacer manzanas deshidratadas

Manzana deshidratada

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3–4 manzanas 
  • Zumo de ½ limón
  • Especias al gusto: canela en polvo, nuez moscada o mezcla de especias de tarta de manzana

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno: llevarlo a 80–90 °C. Si se dispone de ventilador, utilizarlo para favorecer la circulación de aire.
  2. Lavar bien las manzanas. Pueden pelarse o no, según preferencia. Retirar el corazón (con un descorazonador, si se tiene) y cortar en rodajas muy finas, de 2–3 milímetros.
  3. Mezclar el zumo de limón con un vaso de agua y sumergir brevemente las rodajas, 1–2 minutos. Escurrir y secar con papel de cocina.
  4. Colocar las rodajas en una bandeja con papel vegetal. Si se desea, espolvorear con una fina capa de canela u otras especias, sin exceso para no tapar el sabor natural.
  5. Hornear entre 2 y 3 horas. A mitad de tiempo, dar la vuelta a las rodajas para que el secado sea uniforme. Las rodajas se irán tornando translúcidas y algo rígidas en los bordes.
  6. Para chips crujientes, dejar un poco más de tiempo, vigilando que no se doren en exceso. Para una textura más blanda, tipo “snack masticable”, retirar antes.
  7. Dejar enfriar completamente. La textura final se define al enfriar: si al hacerlo se reblandecen demasiado, pueden devolverse unos minutos más al horno. Guardar en tarro hermético, lejos de fuentes de humedad.

Cómo hacer naranjas deshidratadas

Naranjas deshidratadas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 naranjas de piel fina
  • Opcional: un toque de canela, clavo molido o jengibre en polvo para una versión especiada

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 70–90 °C, con ventilador si es posible.
  2. Lavar muy bien las naranjas, ya que se utilizará también la piel. Cortar en rodajas de 3–4 milímetros de grosor. Las rodajas muy finas se secan más rápido, pero son más frágiles.
  3. Forrar con papel vegetal o una lámina de silicona. Colocar las rodajas en una sola capa, sin que se solapen. Si se opta por la versión especiada, espolvorear muy ligeramente las especias elegidas.
  4. Hornear entre 3 y 4 horas, dando la vuelta a las rodajas a mitad de tiempo. El objetivo es que pierdan humedad sin tostarse; deben tomar un tono ligeramente más oscuro, pero no marrón intenso.
  5. La naranja retiene más agua que la manzana o la banana, por lo que puede necesitar algo más de tiempo. Estará lista cuando la pulpa esté seca al tacto y la piel se sienta firme, sin zonas pegajosas.
  6. Dejar enfriar completamente antes de guardar. Se conservan mejor en frascos de cristal con cierre hermético. Pueden consumirse tal cual como snack, añadirse a infusiones calientes, decorar cócteles o triturarse para obtener un polvo aromático que aromatice masas de bizcocho o galletas.