Agenda cultural y artística del 25 al 31 de enero de 2025

DOMINGO 25
Invitan a recorrer el Teatro Municipal
Abren las puertas del Teatro Municipal Ignacio A. Pane antes de que terminen las vacaciones.
La cita es de 10:00 a 16:00 con la invitación a disfrutar, recorrer y dejarse envolver con mucha guarania.
No es una visita guiada y la entrada es libre y gratuita. Más informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: La paraguaya Julia Isídrez inaugura exposición en la renombrada feria Ceramic Brussels
LUNES 26
Taller de fotografía y más / MixLab
Del 26 al 30 de enero tendrá lugar el taller de fotografía, video y fotobordado para adolescentes de 12 a 17 años que quieran “explorar, crear y expresarse a través de la imagen”.
MixLab es un minitaller de fotografía que se realiza en El Granel (Juan de Salazar 372, entre Artigas y San José) de 17:00 a 19:00. Más informaciones: @elgranelasu
JUEVES 29
Show de stand up / Sobreviviendo al primer mes de 2026
<b>Ofrecido por: </b>Caro Romero
Hora: 21:00
Lugar: Craftbeerpy (10 de Julio c/ Mcal. Estigarribia, Fernando de la Mora, Zona Norte)
Informaciones: @viruproducciones
Lea más: Fundación Texo amplía el plazo de inscripción para las Clínicas de Arte 2026
VIERNES 30
Peña Flamenca
Ofrecida por: Emilio Paredes y artistas invitados
Hora: 21:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
SÁBADO 31
Crochet básico y amigurumi
Ofrecido por: Jude Villanueva
Hora: 18:30 a 20:30
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
Flashback Fest
Ofrecido por: Roupa Nova, The Sacados
Hora: 19:00
Lugar: Anfiteatro de San Bernardino
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: ¿BTS en Paraguay?: este es el pedido de las ARMY
Cumbia Fest
Ofrecido por: Luck Ra, Jorge Celedón, Los Bybys, Máximos Qmbieros
Hora: 21:00
Lugar: Puerto de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
Carnaval Encarnaceno
Ofrecido por: Ciudad de Encarnación
Hora: 21:00
Lugar: Sambódromo de Encarnación
Informaciones: tuti.com.py