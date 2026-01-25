Agenda cultural y artística del 25 al 31 de enero de 2025

DOMINGO 25

Invitan a recorrer el Teatro Municipal

Abren las puertas del Teatro Municipal Ignacio A. Pane antes de que terminen las vacaciones.

La cita es de 10:00 a 16:00 con la invitación a disfrutar, recorrer y dejarse envolver con mucha guarania.

No es una visita guiada y la entrada es libre y gratuita. Más informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La paraguaya Julia Isídrez inaugura exposición en la renombrada feria Ceramic Brussels

LUNES 26

Taller de fotografía y más / MixLab

Del 26 al 30 de enero tendrá lugar el taller de fotografía, video y fotobordado para adolescentes de 12 a 17 años que quieran “explorar, crear y expresarse a través de la imagen”.

MixLab es un minitaller de fotografía que se realiza en El Granel (Juan de Salazar 372, entre Artigas y San José) de 17:00 a 19:00. Más informaciones: @elgranelasu

JUEVES 29

Show de stand up / Sobreviviendo al primer mes de 2026

<b>Ofrecido por: </b>Caro Romero

Hora: 21:00

Lugar: Craftbeerpy (10 de Julio c/ Mcal. Estigarribia, Fernando de la Mora, Zona Norte)

Informaciones: @viruproducciones

Lea más: Fundación Texo amplía el plazo de inscripción para las Clínicas de Arte 2026

VIERNES 30

Peña Flamenca

Ofrecida por: Emilio Paredes y artistas invitados

Hora: 21:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

SÁBADO 31

Crochet básico y amigurumi

Ofrecido por: Jude Villanueva

Hora: 18:30 a 20:30

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

Flashback Fest

Ofrecido por: Roupa Nova, The Sacados

Hora: 19:00

Lugar: Anfiteatro de San Bernardino

Informaciones: ticketea.com.py

Lea más: ¿BTS en Paraguay?: este es el pedido de las ARMY

Cumbia Fest

Ofrecido por: Luck Ra, Jorge Celedón, Los Bybys, Máximos Qmbieros

Hora: 21:00

Lugar: Puerto de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

Carnaval Encarnaceno

Ofrecido por: Ciudad de Encarnación

Hora: 21:00

Lugar: Sambódromo de Encarnación

Informaciones: tuti.com.py