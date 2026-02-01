Agenda cultural y artística del 1 al 7 de febrero de 2026

MIÉRCOLES 4

Teatro / Psicópata

Ofrecido por: Eana Productora

Hora: 20:30

Lugar: La Correíta – Sala La Correa

Informaciones: 0981725739

VIERNES 6

Show de humor / Odelirá

Ofrecido por: Clara Franco

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Todo tiene un comienzo

Ofrecido por: La Mancha de Rolando

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Arte y simbología en la Edad Media

Desde las 18:00 tendrá lugar la conferencia Arte y simbología en la Edad Media, parte del ciclo Verano con el arte del Museo de Arte Sacro (Manuel Domínguez esquina Paraguarí) a cargo del museólogo Luis Lataza.

Este ciclo de charlas “se convirtió en un hábito consolidado en la agenda cultural en época estival”. Más informaciones: @artesacromuseo

SÁBADO 7

Encuentro / Club de lectura y películas en inglés

Si te gusta leer, ver pelis y querés mejorar tu inglés, no te pierdas este plan en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) de la mano de Ignite Academy.

Se trata de “un espacio relajado para compartir historias, debatir escenas, conocer gente y practicar inglés de forma natural”, explican los organizadores. La cita es a las 17:00. Más información: @elgranelasu

Carnaval / Raça Negra

Ofrecido por: Goldie Oldie

Hora: 19:00

Lugar: Puerto de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Zé Neto y Cristiano

Ofrecido por: Zé Neto y Cristiano

Hora: 19:00

Lugar: Gran Nobile Hotel & Convention, Ciudad del Este

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Cosquín Rock

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 13:00

Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores, San Bernardino

Informaciones: ticketea.com.py