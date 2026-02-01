Agenda cultural y artística del 1 al 7 de febrero de 2026

MIÉRCOLES 4
Teatro / Psicópata
Ofrecido por: Eana Productora
Hora: 20:30
Lugar: La Correíta – Sala La Correa
Informaciones: 0981725739
VIERNES 6
Show de humor / Odelirá
Ofrecido por: Clara Franco
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Todo tiene un comienzo
Ofrecido por: La Mancha de Rolando
Hora: 21:00
Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción
Informaciones: ticketea.com.py
Conferencia / Arte y simbología en la Edad Media
Desde las 18:00 tendrá lugar la conferencia Arte y simbología en la Edad Media, parte del ciclo Verano con el arte del Museo de Arte Sacro (Manuel Domínguez esquina Paraguarí) a cargo del museólogo Luis Lataza.
Este ciclo de charlas “se convirtió en un hábito consolidado en la agenda cultural en época estival”. Más informaciones: @artesacromuseo
SÁBADO 7
Encuentro / Club de lectura y películas en inglés
Si te gusta leer, ver pelis y querés mejorar tu inglés, no te pierdas este plan en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) de la mano de Ignite Academy.
Se trata de “un espacio relajado para compartir historias, debatir escenas, conocer gente y practicar inglés de forma natural”, explican los organizadores. La cita es a las 17:00. Más información: @elgranelasu
Carnaval / Raça Negra
Ofrecido por: Goldie Oldie
Hora: 19:00
Lugar: Puerto de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Zé Neto y Cristiano
Ofrecido por: Zé Neto y Cristiano
Hora: 19:00
Lugar: Gran Nobile Hotel & Convention, Ciudad del Este
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Cosquín Rock
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 13:00
Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores, San Bernardino
Informaciones: ticketea.com.py