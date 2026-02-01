Esto sucedió

Primer estudio de TV en Paraguay

El primer estudio del Sistema Nacional de Televisión (SNT) Canal 9 Cerro Corá funcionó desde su fundación el 29 de septiembre de 1965 en un pasillo y la azotea del quinto piso del edificio del Instituto de Previsión Social (IPS), situado en Pettirossi y Constitución, Asunción. Fue un espacio utilizado para las primeras emisiones televisivas del país. Los datos son rescatados y desarrollados por Hugo Díaz y Rafael Gunsett en el libro 60 años de Tv Millones de Historias. SNT seis décadas latiendo con el país.

Sobre el Carnaval 1970 en Asunción

El Dr. Antolín Yegros, el Dr. Víctor Gamarra, el señor Baudelio Sosa y el señor Carmelo Abbate, directivos del Club Sol de América, se reunieron el 2 de febrero de 1970 para analizar los preparativos para los corsos asuncenos. Se dirigieron a la Comisión del Carnaval para objetar el número de corsos, que eran cuatro, y que iban a ser perjudiciales para las entidades participantes y para el lucimiento de las fiestas por el excesivo gasto que representaba para los clubes y por reducir los rendimientos económicos a los bailes, pues como los corsos terminan a altas horas ya no concurrían a las fiestas.

Hondo, nueva serie de Tv

Hondo Lane, legendario personaje de frontera interpretado por Ralth Taeger revive los difíciles momentos del territorio de Arizona de 1870. Desierto, apaches, caballería y aventureros inescrupulosos, son motivos de constantes conflictos donde Hondo surge como árbitro. Es el resumen del western con el toque del nuevo Hollywood que se estrenó en la televisión paraguaya el 2 de febrero de 1970. La serie se emitía todos los sábados a partir de las 21:30, según las publicaciones de ABC Color.

