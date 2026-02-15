Agenda cultural y artística del 15 al 21 de febrero de 2026

Lunes 16
Coding School para chicos de 8 a 12 años
Ofrecido por: Minds of Tomorrow Paraguay
Hora: 16:30 a 18:00
Lugar: Minds of Tomorrow Paraguay - Mayor Rivarola 465 e/Moisés Bertoni y Del Maestro
Informaciones: @minds.of.tomorrow.paraguay
Audición de cantantes / Oratorio de Pascuas BWV 249
Ofrecida por: Sociedad Bach del Paraguay
Hora: 19:00
Lugar: Casa Bicentenario de la Música
Informaciones: @sociedadbachparaguay
Martes 17
Cine Francés con Psicoanálisis / El Desprecio
Ofrecido por: Alianza Francesa de Asunción
Hora: 20:00
Lugar: Alianza Francesa, Salón Pirámide (Mcal. Estigarribia 1039)
Informaciones: @alianzafrancesasu
Clases de ritmo y baile en el DTA
Ofrecidas por: Luz Aquino
Hora: 18:30 a 19:30
Lugar: Club Deportivo Alemán (General Santos 984 c/Tte. Ruiz)
Informaciones: @clubdeportivoaleman
Jueves 19
Laboratorio Editorial de Ilustración / Tu propio libro infantil
La artista visual e ilustradora Amelí Schneider ofrecerá este interesante taller los jueves de 18:00 a 20:00 en el Instituto Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (ICPA-GZ, Juan de Salazar 310 c/Artigas).
Al final del taller, que concluye el jueves 30 de julio, se prevé una exposición y lanzamiento de cuentos e ilustraciones.
Más informaciones: @icpa_gz @lei.editorial
Viernes 20
Teatro / Mefistófeles
De la mano de Otro pitoPu Cultural llega la obra Mefistófeles, Corazón de Abismo, por una sola noche.
Con dramaturgia y dirección de Mario Santander, con 15 voces femeninas en escena, la cita es a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco entre Chile y Alberdi).
Más informaciones en @teatromunicipaldeasuncion y @otropitopucultural
Peña Flamenca
Ofrecida por: Emilio Paredes y artistas invitados
Hora: 21:00
Lugar: El Granel
Informaciones: @elgranelasu
Sábado 21
Concierto / Sin Bandera
Ofrecido por: Sin Bandera
Hora: 20:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: tuti.com.py