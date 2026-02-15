Agenda cultural y artística del 15 al 21 de febrero de 2026

Lunes 16

Coding School para chicos de 8 a 12 años

Ofrecido por: Minds of Tomorrow Paraguay

Hora: 16:30 a 18:00

Lugar: Minds of Tomorrow Paraguay - Mayor Rivarola 465 e/Moisés Bertoni y Del Maestro

Informaciones: @minds.of.tomorrow.paraguay

Audición de cantantes / Oratorio de Pascuas BWV 249

Ofrecida por: Sociedad Bach del Paraguay

Hora: 19:00

Lugar: Casa Bicentenario de la Música

Informaciones: @sociedadbachparaguay

Martes 17

Cine Francés con Psicoanálisis / El Desprecio

Ofrecido por: Alianza Francesa de Asunción

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa, Salón Pirámide (Mcal. Estigarribia 1039)

Informaciones: @alianzafrancesasu

Clases de ritmo y baile en el DTA

Ofrecidas por: Luz Aquino

Hora: 18:30 a 19:30

Lugar: Club Deportivo Alemán (General Santos 984 c/Tte. Ruiz)

Informaciones: @clubdeportivoaleman

Jueves 19

Laboratorio Editorial de Ilustración / Tu propio libro infantil

La artista visual e ilustradora Amelí Schneider ofrecerá este interesante taller los jueves de 18:00 a 20:00 en el Instituto Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (ICPA-GZ, Juan de Salazar 310 c/Artigas).

Al final del taller, que concluye el jueves 30 de julio, se prevé una exposición y lanzamiento de cuentos e ilustraciones.

Más informaciones: @icpa_gz @lei.editorial

Viernes 20

Teatro / Mefistófeles

De la mano de Otro pitoPu Cultural llega la obra Mefistófeles, Corazón de Abismo, por una sola noche.

Con dramaturgia y dirección de Mario Santander, con 15 voces femeninas en escena, la cita es a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco entre Chile y Alberdi).

Más informaciones en @teatromunicipaldeasuncion y @otropitopucultural

Peña Flamenca

Ofrecida por: Emilio Paredes y artistas invitados

Hora: 21:00

Lugar: El Granel

Informaciones: @elgranelasu

Sábado 21

Concierto / Sin Bandera

Ofrecido por: Sin Bandera

Hora: 20:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: tuti.com.py