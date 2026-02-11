Chipa y pesebre, las nuevas candidaturas que Paraguay impulsará ante la Unesco

Durante su primera reunión del año, el Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) decidió impulsar dos nuevas candidaturas de Paraguay ante la Unesco, tras la inscripción el año pasado del Ñai’ũpo (quehacer cerámico), en la lista de Salvaguardia Urgente de la Unesco.

“Es fundamental que la ciudadanía se apropie de su cultura viva y que quienes aún no la conocen sigan aprendiendo en profundidad sobre la riqueza del Paraguay”, señaló la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, durante dicha reunión.

En este marco destacó la importancia de este comité para la preservación de las tradiciones y saberes que conforman la identidad cultural del Paraguay.

La tradición del pesebre será la primera candidatura que Paraguay presentará en forma multinacional, conjuntamente con España e Italia.

Según destacaron desde la SNC, esto se basa “en una tradición compartida que integra saberes artesanales, prácticas comunitarias y transmisión intergeneracional vinculada a la representación del nacimiento y a las celebraciones populares”.

La candidatura de la chipa no solamente se destaca por sus técnicas tradicionales de preparación y su diversidad, sino por el significado simbólico y espiritual que posee en la cultura paraguaya.

“Asociada a calendarios festivos, encuentros comunitarios y prácticas de hospitalidad, la chipa representa un alimento identitario que articula memoria, territorio y sentido de pertenencia, además de conocimientos culinarios transmitidos de generación en generación”, subrayaron desde la SNC.

Hasta el momento, las candidaturas de Paraguay que fueron reconocidas por la Unesco son las del pohã ñana y el tereré, el poncho para’i de 60 listas, la guarania y el ñai’ũpo.

Actualmente, el Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial está además trabajando en las candidaturas del ñanduti y de la frazada de trapo.