Constructecnia 2026, el epicentro del sector de la construcción

Con 26 años de experiencia y más de 617.533 visitantes acumulados en sus ediciones anteriores, Constructecnia es el evento de referencia del sector en Paraguay y en la región.

La mega feria reunirá a más de 200 empresas distribuidas en 300 stands, con alrededor de 900 marcas nacionales e internacionales presentes.

Una filosofía que durante 26 años convirtió a Constructecnia en mucho más que una feria: en el punto de encuentro del sector, donde el negocio, la técnica y la comunidad de la construcción paraguaya se fusionan para trazar el rumbo de la industria.

Hoy, el evento se consolida además como un espacio relevante para el sector empresarial y académico, reuniendo a ejecutivos, inversores, profesionales y estudiantes que encuentran en Constructecnia una plataforma única para conectar, aprender y proyectar el futuro de la construcción en Paraguay.

¿Cómo llegar y cuándo asistir?

La 26° edición de Constructecnia se realizará del 21 al 24 de mayo del corriente año en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque.

El ingreso será libre y gratuito para todo público, de jueves a viernes de 15:00 a 22:00, mientras que sábado y domingo el evento se extenderá de 10:00 a 22:00, brindando mayor flexibilidad para que profesionales, empresarios y público en general puedan recorrer sus instalaciones.

Las voces que mueven la industria

Constructecnia no sería lo que es sin el respaldo y la participación activa de los grandes gremios de la construcción paraguaya.

Son ellos quienes le otorgan al evento su verdadero peso institucional: cámaras, colegios profesionales, asociaciones y empresas líderes que año tras año eligen este espacio como plataforma para dialogar, hacer negocios y proyectar el futuro del sector.

En esta edición, referentes de las principales organizaciones del país coincidieron en destacar el valor único e irremplazable de la feria.

La Arq. María Luz Cubila, vicepresidenta de la FPAA, fue una de las primeras en destacar el crecimiento del evento. “Se incrementa muchísimo la asistencia, tanto de empresas nacionales como internacionales”.

Para la arquitecta, esa afluencia creciente es una muestra inequívoca de que Paraguay se consolida como destino atractivo para la inversión en el sector.

El Ing. Paul Sarubbi, presidente de CAVIALPA, lo sintetizó con la contundencia de quien conoce el evento desde adentro. “Siempre Constructecnia es un éxito, cada año mejor”.

Una afirmación que los números confirman edición tras edición.

Por su parte, el Ing. José Luis Heisecke, titular de CAPACO, subrayó una dimensión que va más allá de la exposición comercial.

Para él, Constructecnia es ante todo “el lugar en el cual podemos hablar entre empresarios, sector público y sector privado” siendo un espacio de diálogo donde la voz institucional y la del Estado construyen acuerdos que impulsan la industria.

El Ing. Gianmarco Felippo, presidente de CECOEL, definió su experiencia como “super positiva”, resaltando el potencial de la feria como catalizador de alianzas. “Podemos desarrollar posibles nuevos negocios”, indicó.

Cada stand y cada conversación pueden derivar en un acuerdo que transforme el panorama empresarial.

El Ing. Amílcar Troche, presidente del CPI, fue el más categórico: “Lo único que se consigue participando en Constructecnia es ganar”.

Para Troche, quienes están presentes -ya sea como expositores, visitantes o referentes institucionales- invariablemente salen beneficiados.

El Arq. Gustavo Glavinich, director de Arquitectura y Urbanismo – FADA/UNA, puso el acento en la dimensión humana del evento.

“Es una oportunidad brillante para encontrarnos todos, compartir, poder intercambiar experiencias y conocimientos”, manifestó.

Arquitectos, ingenieros y constructores encuentran en Constructecnia un espacio intelectual sin equivalente.

Otra persona en opinar es Rubén Mujica, director de Steelcon, quien fue categórico desde el sector privado. “No hay otro espacio como este donde nos encontramos entre todos los actores del rubro de la construcción”, resaltó.

Una singularidad que justifica año tras año la presencia de las empresas en la feria.

Fabrizio Cameroni, director general de Amanecer Pinturas, cierra el coro de voces con una perspectiva de crecimiento.

“Estamos viendo que está creciendo año a año, que realmente esto está ampliándose de una manera impresionante”, valoró.

Es un testimonio que refleja la confianza del sector privado en Constructecnia como motor de desarrollo comercial.

Ignacio Bentos, gerente general de James Paraguay, manifiesta que la presencia en Constructecnia fue crucial para su posicionamiento como marca.

“Es la feria más importante del país y para nosotros, es una participación de más de 10 años que nos ha consolidado como líder en agua caliente”, declaró.

Todo ello, remarca la gran experiencia que implica a nivel empresarial por la presencia de profesionales del sector.

